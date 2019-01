Le deuxième rang et deux plateaux à la portée du CH face aux Flyers

Le Canadien de Montréal accueille les Flyers de Philadelphie, la pire équipe de l’Association de l’Est, samedi soir, alors qu’ils ont le vent dans les voiles.

Au lendemain de leur victoire de 4-1 face aux Blue Jackets de Columbus, les hommes de Claude Julien disputeront un deuxième match en 24 heures pour la deuxième fois de la semaine.

Si le Bleu-Blanc-Rouge l’emporte contre les Flyers, il atteindra deux plateaux: il signera un cinquième gain de suite pour la première fois depuis plus d’un an et il empochera la 2000e victoire de son histoire à domicile.

La dernière fois que Montréal a réussi une quinte de gains, c’était le 2 décembre 2017 face aux Red Wings de Detroit.

Il y a toutefois un bémol : les «Broad Street Bullies» ont remporté les trois duels contre le Tricolore (0-2-1) l’an dernier.

Objectif: le deuxième rang

Les statistiques de côté, le CH (59 points) regarde vers le haut du classement de l’Atlantique, alors qu’il cherchera à doubler les Bruins de Boston, troisièmes, et les Maple Leafs de Toronto (60 points), deuxièmes.

Seulement une de ces deux équipes rivales sera en action samedi soir. Les Torontois ont congé, tandis que les Bostoniens joueront les hôtes face aux Rangers de New York.

Pour revenir aux Flyers, en dépit d’une médiocre fiche de 18-23-6, ils viennent de gagner leurs deux dernières sorties face au Wild du Minnesota (7-4) et aux Bruins (4-3) en marquant au moins quatre buts.

À surveiller

La combinaison fatale Jakub Voracek (23 points en 25 parties) - Claude Giroux (26 points en 30 parties) a totalisé 49 points contre le CH dans l’histoire récente de cette dualité.

Avant les matchs de vendredi, chez les 112 joueurs de centre ayant pris au moins 315 mises au jeu depuis le début du calendrier, Scott Laughton (59,6 %), Claude Giroux (59,2 %) et Sean Couturier (58 %) étaient parmi les cinq plus efficaces du circuit.

Philadelphie a une moyenne globale de 56,4 % dans le cercle de mises au jeu, un sommet dans la LNH.

Le défenseur Shane Gostisbehere revendique 11 points, dont deux buts, en huit parties jouées contre le CH.

Voyez cette confrontation sur les ondes de TVA Sports à compter de 19h.