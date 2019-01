Le gardien dans ses valises

Mike McKenna a eu de la stabilité une seule fois dans sa vie de jeune adulte. C’était à l’Université St-Lawrence où il a obtenu son diplôme après quatre saisons comme gardien de l’équipe. Depuis sa sortie des bancs d’école, McKenna a visité une multitude de villes et il pourrait s’ouvrir un musée juste avec ses propres chandails.

Quand on consulte sa page hockeydb, on obtient la nausée juste en regardant l’interminable liste d’équipes. À sa première saison chez les professionnels en 2005-2006, il a joué dans la ECHL à Las Vegas et à Norfolk dans la Ligue américaine. C’était le début d’une folle aventure.

Depuis sa saison recrue, il a fait des escales dans les villes suivantes : Milwaukee (AHL), Omaha (AHL), Portland (AHL), Tampa Bay (LNH), Lowell (AHL), Albany (AHL), New Jersey (LNH), Binghamton (AHL), Peoria (AHL), Springfield (AHL), Columbus (LNH), Arizona (LNH), Syracuse (AHL), Texas (AHL), Dallas (LNH), Belleville (AHL), Ottawa (LNH), Vancouver (LNH) et Philadelphie (LNH).

« C’est ma carrière, a raconté McKenna à sa sortie d’un entraînement matinal avec les Flyers au Centre Bell. Ce n’est pas nécessairement ce que j’imaginais, mais je ne m’en plains pas. Quand tu regardes les équipes et les villes où j’ai joué depuis mes débuts chez les professionnels, tu peux trouver ça étrange. Pour moi, c’est ma réalité. J’aurais aimé jouer pour une seule équipe et rester dans la même ville, mais ça ne marche pas comme ça. »

« Il y a même quelques équipes qui ne figurent pas sur hockeydb puisque je n’ai pas joué un seul match, a-t-il poursuivi en riant. J’avais juste enfilé un chandail et j’étais le deuxième gardien. Je ne suis même pas certain du nombre précis d’équipes pour qui j’ai joué depuis que je suis pro. Je dirais 22 équipes. J’ai été impliqué dans seulement deux transactions. En 2017, les Panthers m’ont échangé au Lightning. Et cette année, les Sénateurs m’ont échangé aux Canucks. Je me suis surtout promené de la ECHL à la Ligue américaine à la LNH et j’ai signé des contrats avec plusieurs formations. »

Une saison, quatre équipes

La saison 2018-2019 reste représentative de la carrière du gardien originaire de St. Louis. Il a porté les couleurs des Sénateurs de Belleville, des Sénateurs d’Ottawa, des Canucks et des Flyers.

« J’ai joué pour plus d’organisations cette saison, a-t-il répliqué. Mais ce n’est pas une première. Craig Anderson a déjà été réclamé trois fois au ballottage lors d’une seule saison (2005-2006). Il m’en parlait lors de mon passage à Ottawa. »

À Philadelphie, McKenna est l’un des sept gardiens utilisés par les Flyers depuis le début de l’année. Il partage présentement le filet avec le jeune de 20 ans, Carter Hart.

« Je me retrouve dans la LNH, j’ai un sourire au visage, c’est la meilleure chose au monde, a-t-il lancé. Il y a plusieurs gens qui rêvent d’une carrière dans cette ligue. J’ai 35 ans et je roule encore ma bosse dans le meilleur circuit au monde. »

Loin de la famille

Il y a toutefois un aspect sombre aux nombreux déménagements. Il est loin de sa femme et de ses deux filles.

« Je suis parti pour un voyage le 29 octobre avec les Senators de Belleville et je ne suis jamais revenu à la maison depuis cette date, a-t-il précisé. Oui, j’ai passé chez moi pour des blocs d’une dizaine d’heures, mais c’est tout. Je n’ai pas dormi une seule nuit à Belleville depuis la fin octobre. J’ai fait des passages éclair trois ou quatre fois. »

« J’ai eu quatre jours avec ma famille pour Noël, a-t-il continué. Quand je jouais pour les Sénateurs, ma famille devait passer six jours avec moi à l’hôtel. Au deuxième jour, j’ai appris que les Sens m’échangeaient à Vancouver. Les enfants ont trouvé ça pénible. Elles ont beaucoup pleuré. Je croyais m’établir à Belleville cette année. Mais tu ne peux jamais prédire ce qui surviendra. Dans quelques années, mes enfants trouveront ça cool de voir que papa a joué au hockey un peu partout en Amérique du Nord. »