Le manque d’esprit de famille de la jeunesse d’aujourd’hui!

Je suis la mère d’une fille de 25 ans et d’un fils de 30 ans. Mon fils est marié et a deux enfants. Ma fille est en couple et n’a pas encore d’enfant. Je suis une grand-mère triste et je vais vous raconter pourquoi.

Dans mon enfance, nous étions très proches de nos parents, ma sœur et moi. Quand nous nous sommes mariées, nos conjoints sont devenus membres à part entière de la famille. Tous les dimanches midi, nos deux familles se réunissaient pour un repas chez nos parents, et nous adorions ça. Nos enfants ont donc grandi entourés d’amour.

Mes parents sont décédés, et nos deux familles nucléaires se sont éloignées, petit à petit. Avec le temps, on se voyait de moins en moins souvent. Comme si, je ne sais trop pourquoi, la chaîne d’amour s’était brisée. Je ne m’en faisais pas trop vu que ça se passe comme ça dans plusieurs familles élargies quand les grands-parents meurent.

Mais, ce qui m’attriste le plus, c’est que mes deux enfants semblent vouloir s’éloigner, eux aussi. J’ai bien tenté de perpétuer la célébration du dimanche midi avec eux, mais ça n’a pas fonctionné longtemps. Je ne sais pas si cette distance est voulue par mes enfants ou par leur conjoint respectif, mais toujours est-il que la distance est là.

J’ai tenté de leur demander une explication, une fois qu’ils étaient venus me visiter pour la fête des Mères, car ils viennent encore deux ou trois fois par année. Mais ça a tourné au vinaigre. Ma fille s’est fâchée et m’a accusée de vouloir les séquestrer comme je le faisais dans le temps pour les emmener chez leurs grands-parents. Ça m’a touchée au cœur qu’elle fasse référence de si mauvaise façon à ce que je croyais avoir été une période heureuse de leur existence. Son frère a même ajouté qu’il était révolu, le temps où les parents avaient droit de vie ou de mort sur leurs enfants.

Vous dire combien ça m’a fait mal est un euphémisme. Et dans tout ça, mon mari fait comme si de rien n’était, en me suppliant de ne pas m’en faire, et m’assure que les enfants m’aiment même s’ils n’ont plus envie de se faire mener comme dans le temps. Je les menais peut-être, mais parce que je les aimais. Et je le faisais pour leur bien. Comme il a toujours été moins fusionnel que moi avec les enfants, mon mari me dit que j’en fais trop et que je m’attire des bosses. Mais comment une mère peut-elle trop en faire pour des enfants qu’elle adore? Moi, j’ai apprécié que mes parents nous veuillent autour d’eux.

Mère un jour, mère toujours

Vous, vous avez apprécié la proximité familiale qui régnait dans votre enfance, mais ça n’oblige pas vos enfants à penser pareillement. Vous aurez beau faire tout le chantage affectif que vous voudrez, ça ne marchera pas avec eux. Tenez-vous-le pour dit, si vous ne voulez pas en souffrir. Votre mari vous l’a d’ailleurs dit : vous en faites trop !

Si vous ne changez pas de comportement, la situation va s’aggraver. Ils viennent encore vers vous quelques fois par année, mais tentez de leur remettre le grappin dessus, et vous allez les voir fuir. Je pense que vos enfants ont été clairs avec vous lors de cette fameuse fête des Mères où ils vous ont balancé leur ressentiment face au passé qui leur fut imposé. Écoutez-les et n’en remettez plus, car c’est à ce seul prix que vous vous donnerez la chance de les revoir.

Vous êtes nostalgique d’un passé révolu, mais vos enfants, eux, n’ont aucune nostalgie de ce qui leur fut imposé contre leur gré. Tenez-en compte dans vos attentes à leur endroit. Je pense que vous devriez prendre exemple sur votre mari. Ça vous éviterait bien des peines inutiles.