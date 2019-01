Le penthouse de 2,3 M$ du fondateur d’Exfo

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Le fondateur d’Exfo met en vente un penthouse de 2,3 millions $ à Québec

Germain Lamonde, le fondateur et ex-grand patron de la firme de Québec Exfo (un fournisseur de produits pour les réseaux de télécommunications), vient de mettre en vente un « penthouse absolument unique », selon un courtier, pour la somme de 2,35 millions $ à quelques pas des plaines d’Abraham. « Unité transversale 3393 pieds² offrant une vue sans égale en surplombant les Plaines, le fleuve et le Vieux-Québec », décrit un courtier. L’unité compte quatre chambres à coucher « avec suite des maîtres qui surpassera vos attentes, matériaux nobles, air climatisé central, trois terrasses », poursuit-il. M. Lamonde a quitté la direction d’Exfo en 2017, tout en conservant la présidence du conseil d’administration. Le condo, photographié sans aucun meuble, est libre pour occupation immédiate, est-il précisé.

Un ancien de RONA vend à Boucherville

Claude Guévin, ancien chef de la direction financière de RONA (à l’époque où l’entreprise était dirigée par Robert Dutton), a mis en vente sa maison de Boucherville pour 2,4 millions $. « Un charme grandiose ! Des volumes exceptionnels harmonisés de lumière naturelle et de vues exceptionnelles sur sa propre cour-jardin idyllique privée », affirme un courtier. La maison possède 26 pièces, dont cinq chambres à coucher et quatre salles de bains. Claude Guévin est aujourd’hui président de la firme Lou-Tec, spécialisée dans la location d’outils.

Un ancien de Desjardins achète du Cominar

Alban D’Amours, un ancien grand patron du Mouvement Desjardins, a fait l’achat de parts du fonds de placement immobilier de Québec Cominar pour la somme de 236 000 $. Il paie les unités 13,13 $ chacune et porte sa participation dans l’entreprise à plus de 420 000 $. M. D’Amours a été nommé l’an dernier président du conseil des fiduciaires de l’entreprise, à la suite du départ imprévu de l’entreprise de Michel Dallaire, le fils du fondateur Jules Dallaire. L’entreprise avait fait l’objet, avant le départ de M. Dallaire, de tensions au sujet de son haut niveau d’endettement et de déclarations en apparence contradictoires de la haute direction. Le titre a gagné 7 % depuis le début de l’année, mais a perdu un tiers de sa valeur sur cinq ans.

900 000 $ US pour hameçonner une Tesla

Une compétition réputée pour pirates informatiques « éthiques », Pwn2Own, vient de lancer un défi. Parvenez à hameçonner une Tesla Model 3 et recevez un grand prix de 900 000 $ US. D’autres prix plus bas sont offerts selon la difficulté du piratage, rapporte le magazine Forbes. Le mode de piratage sera ensuite envoyé à Tesla et gardé secret. En 2015, deux experts en sécurité informatique avaient réussi à éteindre à distance le moteur d’une Tesla S en pleine route, une perspective pour le moins effrayante.