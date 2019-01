Le prince Philip, 97 ans, de retour au volant - sans ceinture de sécurité

Le prince Philip, époux de la reine Élizabeth II, a dû s’entretenir avec la police après avoir pris le volant sans attacher sa ceinture de sécurité, deux jours après être sorti indemne d’un accident de la route.

La police s’est saisie après que des journaux eurent publié des photos prises samedi montrant le prince, âgé de 97 ans, sans ceinture de sécurité, au volant d’une nouvelle Land Rover Freelander sur le domaine royal de Sandringham.

Une porte-parole de la police de Norfolk a indiqué que la police était au courant des photographies et a précisé que «des conseils appropriés ont été donnés au conducteur».

«C’est conforme à notre réaction standard lorsque nous prenons connaissance de telles images, montrant ce type de délit», a-t-elle expliqué.

Le prince est sorti indemne mais «ébranlé», selon un témoin, d’un accident de la route survenu jeudi près de Sandringham, dans le Norfolk (est de l’Angleterre), où Élizabeth et Philip passent une grande partie de l’hiver.

La puissante Land Rover Freelander que conduisait le prince s’est renversée après être sortie d’une allée du domaine royal pour s’engager sur une route et être entrée en collision avec une Kia.

Dans la Kia se trouvaient deux femmes et un bébé de neuf mois qui était à l’arrière et n’a pas été blessé. La passagère a eu un poignet cassé et la conductrice a été légèrement blessée à un genou.

«Selon la procédure habituelle concernant les collisions où il y a des blessés, l’accident va faire l’objet d’une enquête et toute les mesures appropriées seront prises», a indiqué vendredi dans un communiqué la police de Norfolk.