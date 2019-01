Le progrès comme religion

Curieux paradoxe. Lorsqu’on était (pas si) jeune, on se donnait comme mission de toujours repousser les limites pour pouvoir se réaliser pleinement, pour découvrir qui on est, et voilà quelqu’un, un intellectuel presque de ma génération, qui plaide en faveur du sacré et de la retenue, pour préserver « le mystère du monde ».

Comme si à force de revendiquer le ciel et l’impossible paradis sur terre, de progresser vers l’utopie, ce qui serait devenu une véritable religion, on avait brisé quelque chose de beau, on avait profané l’interdit. D’où l’inévitable mauvaise foi, comme dans culpabilité non avouée. D’où ce plaidoyer de l’auteur pour un « monde nu, sans artifice », à la Réjean Ducharme, « le plus aimable des fantômes » qui le hante à jamais.

Citant, en exemple, trois catastrophes toutes dues à l’activité humaine, le déraillement du train de Mégantic, la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines et l’écrasement de l’Airbus A320 de la Germanwings, Macmillan démontre la fragilité et les limites de la puissance et de la perfection tant recherchées, au nom du sacro-saint progrès.

Tout est dans tout, disait un célèbre philosophe chanteur. Il y aurait un lien « indirect, mais réel » entre le déraillement du train de Mégantic et la crise bancaire de 2008. La recherche intensive du profit – « on a besoin de 100 % de rendement à l’intérieur d’un an » – n’expliquerait pas tout, mais serait néanmoins à l’origine des nombreuses négligences criminelles.

Plus loin, l’auteur s’inquiète de la disparition du réel, cette « relation sensible au monde », au profit du virtuel, ce « cauchemar numérique ». Il compare ces bibliothèques, qu’on peut maintenant visiter virtuellement, à leur destruction par le feu, l’eau ou les réductions budgétaires, et plaide en faveur du retour à l’hésitation, à l’ambiguïté, à l’incertitude, « bref tout ce qui fait l’humanité ».

Mauvais présage : Voulant visionner le documentaire de Serge Cardinal sur l’histoire de la bibliothèque, réalisé pour célébrer la création de la Grande Bibliothèque nationale du Québec, il n’arrive pas à le trouver sur les étagères de la GB. Pourtant le film est inscrit comme étant disponible. « J’ai quand même consulté les bibliothécaires : les deux copies sont restées introuvables. » Et de conclure : « Quelle ironie qu’il soit disparu alors qu’il est accessible sur le web ! » Serons-nous un jour attrapés comme des mouches sous la grande Toile ? se demande Macmillan.

Il n’hésite pas à prendre parti dans le débat sur les signes religieux ostentatoires. Après avoir souligné la vacuité du projet de laïcité du Parti québécois, il dénonce l’incohérence politique flagrante de Québec solidaire et de son représentant d’alors, Amir Khadir, qu’il accuse de « faire le jeu d’un fondamentalisme religieux intolérant et intolérable, dont on ne peut dire sérieusement qu’il est étranger à toute visée politique ». Plus loin, il continue à vilipender « les libéraux de gauche, ou d’extrême gauche, qui ne dénoncent pas ouvertement le fondamentalisme ». Ceux-ci font preuve « d’un aveuglement inquiétant et d’un manque de loyauté grave envers ceux et celles qui combattent l’intégrisme au nom de la démocratie ». Ces soi-disant progressistes de gauche, clamant tous azimuts leur tolérance et leur ouverture à l’autre et vantant le multiculturalisme, sont, en fait, les alliés objectifs des libéraux économiques, qui prônent les mêmes valeurs de rectitude politique.

On aura compris que cet ouvrage est une compilation de chroniques, opinions et analyses, souvent réécrites, parues dans différentes revues ou dans le quotidien Le Devoir.

Gilles Macmillan élève sa voix inquiète et discordante dans le trop harmonieux concert social où trop souvent le monde il est beau, il est gentil. Il faut l’entendre.

La révolution dans l’ordre

Alors que le nouveau premier ministre de la CAQ, François Legault, semble se vêtir des vieux habits de Maurice Duplessis, il est intéressant de se plonger dans cette histoire du duplessisme pour découvrir un personnage ambivalent, ami à ses heures des artistes et du haut clergé, mais presque toujours ennemi des syndicats perçus comme des communistes rouges. Ce personnage controversé qui a marqué notre vie politique pendant une vingtaine d’années est à l’origine de ce qu’on appelle la Grande Noirceur, mais aussi des revendications autonomistes du Québec moderne. Fascinant.

La dernière heure et la première

Cet essai, paru au printemps 1970 et qui s’adressait ni plus ni moins au père du premier ministre du Canada actuel, est plus que jamais d’actualité, alors que la soi-disant gauche progressiste ne comprend toujours rien à la question nationale des Québécois et tend à culpabiliser notre désir d’émancipation nationale en le qualifiant de raciste et d’ethnocentriste. Notre résistance et nos demi-victoires ne doivent pas faire oublier que sans pouvoir politique véritable, il n’y a pas vraiment de victoire.

La régression tranquille du Québec 1980-2018

L’échec du référendum de 1980 constitue un point marquant dans l’histoire récente du Québec et marque la fin de la Révolution tranquille. Presque tous les acquis de cette période sont aujourd’hui remis en question, affirme l’auteur : identité nationale, rôle de l’État québécois dans le développement du Québec, place de la langue française dans le vécu de tous les jours, rôle de l’éducation dans l’émancipation des Québécois, contrôle des principaux leviers économiques et financiers par et pour les Québécois. On doute même de notre survie à moyen terme. Tremblay lance un appel à sortir de l’impasse et à mettre fin au déclin.

Voyager

Si vous aimez les récits de voyage remplis d’aventures exotiques, vous serez ravis. Russell Banks, aujourd’hui âgé de soixante-dix-neuf ans, en avait dix-neuf au moment du triomphe de la révolution à Cuba. Ce beatnik de la Nouvelle-Angleterre, qui a laissé tomber ses études, vient de lire l’entrevue de Herbert Matthews avec Fidel, dans les montagnes de la Sierra Maestra, et il rêve de partir pour l’île en ébullition. Il s’y rendra finalement quarante-quatre ans plus tard, invité au Salon du livre de La Havane. Il s’entretiendra avec Fidel pendant neuf heures. Un récit divertissant et tendre à la fois.