Le racisme antiblanc se porte bien

En début de semaine, on apprenait que Zach Poitras, un humoriste « blanc » était interdit de spectacle dans un bar près de l’UQAM parce qu’il portait des dreads.

Jeudi, le dénommé Poitras a cherché à mettre un terme à la controverse en disant que rien de cela n’était grave. Un peu plus et il s’excusait d’avoir causé du trouble. Il représente bien ce qu’on appellera le parfait soumis.

Voyons-y une preuve de la puissance idéologique du racisme antiblanc qui s’alimente au rejet de l’Occident. Ceux qui en sont victimes applaudissent néanmoins ses principes et dédramatisent les injustices qu’ils subissent.

À travers tout cela, l’histoire est terriblement déformée et le Québec, victime d’américanisation mentale. Alors, rappelons quelques vérités élémentaires.

Cette communauté s’est formée au fil des dernières décennies parce que ses membres étaient à la recherche d’une société libre et prospère où s’établir pour mieux vivre. Le Québec leur a tendu la main.

Lorsque certains de ses leaders les plus radicaux, qui ne sont probablement pas les plus représentatifs, prétendent se définir par la mémoire de l’esclavage en la transposant au Québec, on pourrait presque les accuser... d’appropriation historique !