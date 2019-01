Le retour des Fêtes fait mal au portefeuille

Les Fêtes sont une période propice à l’endettement : on veut gâter ceux que l’on aime et on délie les cordons de la bourse un peu plus que de raison. Et, lorsqu’on reçoit les relevés de carte de crédit et de magasins, le réveil est souvent douloureux !

Selon un récent sondage du Conseil québécois du commerce de détail, les ménages prévoyaient dépenser en moyenne 669 $ en cadeaux, repas et boissons durant les Fêtes en 2018, pour un total de 2,4 milliards $ pour l’ensemble de la province. Si, comme bien des Québécois, vous vous retrouvez avec une dette qui pèse lourd dans votre budget, voici quelques conseils pour en venir à bout rapidement et efficacement.

Payez davantage

Vos cartes de crédit ont pris de l’embonpoint pendant les Fêtes ? Avec la bonne stratégie, vous pourrez leur appliquer un régime minceur. « Une nouvelle année, c’est aussi le meilleur moment pour repartir à zéro sur le plan des finances. On se débarrasse des mauvaises habitudes, des soldes de cartes de crédit et du stress qui les accompagne », recommande Éric Lebel, syndic autorisé en insolvabilité chez Raymond Chabot.

Pour atteindre un but le plus vite possible, M. Lebel conseille d’effectuer des versements plus élevés que le minimum mensuel requis. « Il est tentant de ne rembourser que le minimum en se disant qu’on se reprendra plus tard, mais, en agissant ainsi, on ne fait que prolonger le processus, et ça nous coûte plus cher », dit le syndic, qui rappelle qu’une carte de crédit correspond en fait à un crédit de 30 jours, puisqu’au-delà on commence à payer des intérêts.

Réduisez les taux d’intérêt

Réduire les taux d’intérêt est aussi une bonne stratégie. Par exemple, transférez les soldes de vos cartes de magasins dont le taux est à 29 % sur des cartes de crédit à 19 %. Chaque mois, vous pourriez économiser gros.

Autre option : si vous avez une bonne cote de crédit, demandez un prêt à votre institution financière afin de regrouper et payer vos dettes d’un coup. Vous n’aurez qu’un seul remboursement à effectuer chaque mois, ce qui facilite la gestion du budget, en plus de vous faire bénéficier d’un taux d’intérêt moindre. Cette méthode a aussi le mérite de vous obliger à rembourser la totalité du montant dans un délai précis, puisqu’il s’agit d’un prêt à terme, et non pas d’un solde qu’on peut laisser traîner pendant des années sur la carte de crédit, souligne Éric Lebel.

Faites également le ménage dans vos cartes de crédit. Ne conservez que celles que vous utilisez depuis le plus longtemps et dont le taux d’intérêt est le moins élevé, et annulez les autres.

Concentrez vos efforts

Revoyez votre budget : délaissez l’épargne temporairement et reportez les achats qui ne sont pas indispensables afin de vous concentrer en priorité sur vos paiements. Rappelez-vous : une dette remboursée rapidement vous coûtera moins cher en intérêts.

Conseils

Voici la stratégie à suivre tout au long de 2019 pour éviter de vous retrouver surendetté en janvier 2020 :