Le week-end culturel de Danièle Lorain

Quel est le livre qui vous a récemment marqué ?

Photo courtoisie

J’ai été bouleversée par le récit biographique Le Lambeau, de Philippe Lançon, qui est un journaliste et écrivain français qui raconte l’attaque terroriste islamique de Charlie Hebdo survenue le 7 janvier 2015 à Paris, dont il a été victime. L’auteur collaborait avec le journal satirique et ce fameux matin, il était présent lors de l’attentat. Non seulement il a été témoin de l’attaque, mais il a aussi été touché par une balle, et il est l’un des rares survivants. Défiguré, il a eu la moitié du visage arraché. Le livre raconte sa lente convalescence, qui s’est étendue sur près de deux ans. Lors d’attentats, on parle souvent des morts, mais très peu des blessés, dont la vie bascule. Ça vaut la peine de le lire, c’est un livre fabuleux qui suscite une grande réflexion, et c’est un homme qui a fait preuve d’une grande résilience.

Quel est le prochain film que vous irez voir ?

Photo courtoisie, Carlos Somonte

Je veux aller voir le film Roma, d’Alfonso Cuarón, qui est apparemment un véritable chef-d’œuvre. Il s’est démarqué en remportant le Lion d’or en plus d’avoir gagné le Golden Globe 2019 du meilleur film en langue étrangère et celui du meilleur réalisateur. Campé à Mexico dans les années 1970, le film est tiré de l’enfance du cinéaste. Ce n’est pas la grosse production américaine, mais le travail du réalisateur semble fabuleux et l’histoire est des plus authentiques. Sinon, mon cœur d’enfant me donne envie d’aller voir Le retour de Mary Poppins.

Quel est le spectacle que vous avez récemment aimé ?

Photo courtoisie, Théâtre du Rideau Vert

Je tiens à parler de la pièce 2018 Revue et corrigée au Rideau Vert, qui était mise en scène par Nathalie Lecompte cette année. Toute l’équipe travaille tellement fort. Suzanne Champagne, Martin Héroux, Benoît Paquette et Marc St-Martin sont là, année après année, ainsi que la nouvelle recrue, Joëlle Lanctôt. C’est toujours un plaisir pour moi d’aller les voir. D’ailleurs, lorsque l’on est conscient de tout le travail que cela nécessite, on réalise que c’est vraiment un gros tour de force de faire une revue en direct et qu’ils ont beaucoup de mérite. Tant l’équipe sur scène que ceux qui travaillent à écrire les textes.

Quelle est l’exposition qui vous interpelle ?

Photo tirée de Facebook

Celle d’Alexander Calder, un inventeur radical, qui se tient au Musée des beaux-arts de Montréal jusqu’au 24 février. C’est un artiste sculpteur et peintre américain, connu pour l’invention de ses mobiles. On lui doit l’énorme sculpture Trois disques exposée à l’Expo 67. Dans cette rétrospective, on peut voir 150 œuvres, documents et dessins de Calder. Son travail est très beau et très coloré, il me fascine, notamment pour sa modernité, sachant qu’il est né en 1898, on s’entend qu’il était très avant-gardiste pour l’époque. C’était un très grand artiste, avec un côté ludique, décédé à New York en 1976, qui a exposé sur les cinq continents.

Quelles sont vos récentes découvertes musicales ?

Photo courtoisie

J’ai récemment téléchargé des extraits de l’album Cinq à sept du rappeur québécois Koriass, ainsi que Toutes les femmes savent danser de Loud. J’ai des goûts musicaux très variés. Je peux passer du rap à un tout autre univers, comme la musique cubaine ou sud-américaine.

On suit Danièle Lorain

La comédienne est de la distribution de la nouvelle série Les Invisibles, version québécoise de Dix pour cent ; elle y interprète l’un des quatre agents d’artistes. La série est diffusée depuis le 7 janvier à TVA, les lundis à 21 h.