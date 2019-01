Les meilleurs remèdes contre le froid

Bonhomme Carnaval, Les Spiritueux Ungava et Monsieur Cocktail (Patrice Plante) ont présenté récemment le Sirop à Bonhomme et la Ponce du Carnaval, dont on pourra se délecter sur les sites du Carnaval 2019.

On nous assure que la légendaire ponce, jadis utilisée au Québec pour combattre la grippe, va revigorer les carnavaleux. Le Sirop à Bonhomme est fait d’érable, de jus de canneberge pur, de cannelle, de foin d’odeur (vanille québécoise) et de clous de girofle. La froidure de l’hiver ne sera jamais plus pareille ! Recette de la ponce au https://monsieur-cocktail.com/recette/la-ponce-du-carnaval/

Opti pee-wee de Montmagny

C’est demain dimanche, de 8 h 30 à 11 h 30 à la cafétéria de l’École Secondaire Louis-Jacques Casault, que se tiendra le déjeuner-bénéfice du 59e Tournoi de hockey Opti Pee-wee de Montmagny. Le Tournoi 2019 se déroulera à nouveau sur deux fins de semaine : du 24 au 27 janvier pour les Classes A et C et du 31 janvier au 3 février pour les Classes B et BB. Chaque année, le tournoi aide l’Association du hockey sur glace de Montmagny (AHGM) en lui remettant un chèque comme en témoigne cette photo. Renseignements : tournoipeeweemontmagny.com. De gauche à droite, rangée avant : Amélie Boutin, secrétaire ; Émilie Simoneau, responsable des bénévoles ; Pauline Boulet, présidente ; Mélissa Couture, présidente de l’AHGM ; Doloris Anctil, salon protocolaire et Brigitte Marois, représentante AHGM. Rangée arrière : Jacques Gagné, accueil ; Étienne Minville, communications ; Steeve Vaillancourt, horaire et inscription ; Anthony Royer, registraire et Simon Richard, logistique.

Adieu Simone

Simone (Gagnon) Bussières, de Québec, écrivaine, romancière, conteuse québécoise et auteure de manuels scolaires qui ont été utilisés dans de nombreuses écoles québécoises, est décédée le 14 janvier dernier à l’âge de 100 ans et 7 mois après une courte hospitalisation. Celle qui est née le 8 juin 1918 a travaillé à la radio de Québec (CHRC) dans les années 1950 comme animatrice (Tante Colette), puis de 1956 à 1960 à la télévision (Télé-4) où elle a écrit et animé quelques émissions éducatives (Jeunes Talents). Elle a fondé et dirigé sa propre maison d’édition, Les Presses Laurentiennes (1963-1988). L’honorable J. Michel Doyon lui avait remis la médaille du lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel en 2018. Voici la photo la plus récente de Simone, le soir du 25 décembre 2018 autour d’un bon repas, préparé à sa demande par ses amis Aiden et Denis, qui ont bien pris soin d’elle au cours des dernières années. Adieu Simone.

Télé-4 en deuil

J’ai été peiné d’apprendre le décès de Louise Desrosiers (photo) survenu le 12 janvier dernier à l’âge de 59 ans. J’ai eu le plaisir de travailler avec Louise au Réseau Pathonic (Télé-4 Québec) à l’époque lors des émissions Café Show et Via Québec. Nous avions développé une belle complicité ensemble. Puis un autre ex-collègue de travail nous a quittés. Emmanuel Roy (photo) est décédé le 18 décembre 2018, à l’âge de 84 ans. « Manu », pour les intimes, a travaillé pendant 30 ans à Télé-4 à Québec (TVA Québec aujourd’hui) à titre de cinéaste. J’ai eu le bonheur de faire plusieurs tournages en compagnie de Manu qui était aussi le préposé officiel à l’achat des billets de loterie de nous tous. Mes condoléances aux deux familles.

Anniversaires

Luc Ouellet (photo), associé, au Cabinet de relations publiques National, 60 ans... Daniel Daigneault, chroniqueur artistique... José Gaudet, humoriste québécois, 48 ans... Sylvain Côté, ex-défenseur LNH (1984-2002) Whalers, Capitals, Maple Leafs Blackhawks, Stars, 53 ans... Richard Legendre, ex-vice-président exécutif de l’Impact de Montréal, 66 ans... Alain Simard, fondateur des FrancoFolies de Montréal et président de L’Équipe Spectra, 69 ans... Dolly Parton, chanteuse et actrice, 73 ans.

Disparus

Le 19 janvier 2018. Mgr Maurice Couture (photo), 91 ans, archevêque titulaire de Québec d’avril 1990 à décembre 2002... 2018. Red Fisher (photo), 91 ans, véritable légende du journalisme sportif... 2017. Loalwa Braz Vieira, 63 ans, chanteuse brésilienne interprète du tube mondial La Lambada... 2016. Claude Ulysse Lefebvre, 86 ans, maire de la ville de Laval de 1981 à 1989... 2015. Michel Guimond, 61 ans, député du Bloc québécois de 1993 à 2011 et chef de cabinet du chef de l’opposition à l’Hôtel de Ville de Québec... 2014. Yvan Miville-Des Chênes, 67 ans, spécialiste de l’aviation et contrôleur aérien à l’aéroport de Québec pendant 30 ans... 2013. Frédéric Picard, 73 ans, fondateur d’Équipements F. Picard, réfrigération de Québec... 2013. Earl Weaver, 82 ans, membre du Temple de la renommée du baseball... 2013. Stan Musial, 92 ans, l’un des plus grands joueurs de l’histoire du baseball majeur... 2008. Luigi Sgobba, 79 ans, cofondateur du restaurant Le Continental à Québec... 2005. Serge St-Hilaire, chef de nouvelles, responsable de la section arts et spectacles au Journal de Québec... 2003. Françoise Giroux, 86 ans, journaliste québécoise.