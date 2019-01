Les nouveaux visages de la saison

Plusieurs nouveautés viennent de s’installer sur nos ondes. D’autres viendront sous peu. Voici quelques visages que vous pourrez y repérer et qui sauront se faire remarquer.

Maxime de Cotret

Réginald dans 5e rang, mardi 21 h à Ici Radio-Canada Télé

Photo courtoisie, Bertrand Calmeau

Sa première apparition dans le rôle de Réginald nous montre un homme peu sociable, aigri, ermite sur les bords. Puis, il s’avère intrigant, dévoué, protecteur. On comprend dès les premiers épisodes qu’il entretient un lien serré avec la famille de Marie-Luce. Il a été l’amoureux de sa fille, Julie, puis est parti combattre en Afghanistan. Depuis son retour, il vit isolé. Un rôle qui se démarque dans une série aux multiples personnages et qui révèle un acteur charismatique peu connu encore, mais que certains auront peut-être vu dans L’heure bleue ou En tout cas.

Leïla Donabelle Kaze

Sophia dans Les invisibles, lundi 21 h à TVA

Photo courtoisie, Pierre Crépô

Depuis sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de Québec en 2017, elle ne chôme pas. Dans Les invisibles, elle est Sophia, la réceptionniste de l’agence d’acteurs qui aspire elle-même à être comédienne et qui espère attirer l’attention d’un de ses patrons pour être prise au sérieux. Nous verrons sûrement pas mal la belle actrice puisqu’en 2018 elle a obtenu des rôles dans Les Simone, Une autre histoire, M’entends-tu ?, Les fourchettes, Les bogues de la vie et le film Fabuleuses.

Kevin Houle

Tristan dans Les Honorables, Club illico

Photo courtoisie, Yan Turcotte

On peut dire que Kevin est un acteur caméléon. Certains l’auront vu l’année dernière dans une des intrigues de Mensonges, d’autres l’ont peut-être remarqué cet automne alors qu’il était le jeune frère de la famille Lauzon dans Faits divers ou le prof d’éthique dans L’heure bleue. Dans Les honorables, c’est une véritable tête à claques. Il porte en grande partie la série sur ses épaules. Il y incarne Tristan, un être narcissique, obsédé, manipulateur, rusé et dangereux. Celui qui va transformer le destin de la famille Dessureaux en deuil de la cadette. Le genre de personnage qu’on aime détester et qui nous tient en haleine.

Rohan Marley

La Jamaïque au goût de Marley, vendredi 20 h à Musique Plus

Photo courtoisie, Musique Plus

Le fils de Bob Marley est lui-même musicien et a été joueur de football. Il nous permet de fuir l’hiver en nous faisant découvrir son pays et celui qui a vu naître le maître du reggae. Il nous propose à la fois un voyage pour les yeux, les papilles, les oreilles et un saut dans l’histoire de la musique. À noter, ce sont les producteurs Éric Hébert et Olivier Aghaby, duo derrière la production de la série sur Pablo Escobar qui ont convaincu Rohan de nous faire visiter son pays.

Le couple Ferland-Miller

Un zoo pas comme les autres, lundi 19 h à TVA

Photo courtoisie

Difficile de ne pas tomber sous le charme et le grand cœur d’Émilie Ferland et Clifford Miller, propriétaires du Miller Zoo à Frampton en Beauce. Ce sont deux amoureux des animaux qui ont d’abord accueilli des animaux blessés créant ainsi un centre de réhabilitation pour animaux sauvages. Au fil des ans, il s’est transformé en jardin zoologique de 183 animaux (et presque tout autant d’espèces) ouvert au public. Ces animaux sont souvent abandonnés ou en fin de vie. Ce docu-réalité nous invite dans leur quotidien. Ici, Émilie joue avec les loups alors que Clifford s’amuse avec Buddy, l’ours à trois pattes et caresse Sierra la tigresse. En 24 h, un caïman découvert illégalement dans un logis va y débarquer tout comme des babouins (dont un aveugle) dont un zoo traditionnel outremer voulait se débarrasser. Difficile de rester insensible à leur réalité et de ne pas avoir envie d’aller les saluer sur place.

Élodie Grenier

Passe-Partout dans Passe-Partout, Dès le 25 février à Télé-Québec

Photo courtoisie, Télé-Québec

C’est un grand saut que d’embarquer dans les chaussons d’un personnage mythique qui a collé à la peau de l’interprète qui l’a créé (Marie Eykel). Élodie Grenier sera donc dès le mois prochain la nouvelle Passe-Partout, nouvelle idole des tout-petits. Depuis sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de Québec en 2014, Élodie a surtout fait du théâtre et du doublage, mais son visage vous sera bientôt très familier.

Sansdrick Lavoie

Faites-nous la cour, dès le 5 mars à Canal vie

Photo courtoisie, Canal vie

Son visage est déjà pas mal connu. Il n’avait jusqu’ici qu’un prénom, et toute une réputation. Il faut dire que le nouvel animateur s’est fait connaître l’année dernière en participant à Occupation double – Bali. Son nom a été évoqué allègrement dans l’édition d’OD Grèce. Issu d’une famille d’entrepreneurs en rénovation, il fait donc ses débuts à la barre d’une émission dans un domaine avec lequel il est à l’aise en refaisant l’aménagement extérieur de participants. C’est sa chance, comme l’ont réussi Mathieu Baron et Maripier Morin, de gagner sa crédibilité dans les médias.

Nicolas Duvernois, Isabèle Chevalier et Marie-Josée Richer

Dans l’œil du dragon, en avril à Ici Radio-Canada Télé

Photo courtoisie, Radio-Canada

Photo courtoisie, Radio-Canada

Photo courtoisie, Radio-Canada

Devenir Dragon par les temps qui courent demande beaucoup de courage et un parcours quasi exemplaire. Trois chefs d’entreprises ont accepté de relever le défi. Le premier est sans doute le plus connu des médias étant régulièrement invité à titre de commentateur à la télé, à la radio comme à l’écrit depuis les dernières années. Nicolas Duvernois est à la tête de PUR Vodka et Romeo’s Gin, ce qui en fait un des joueurs importants sur la scène des spiritueux au Canada. Ses produits ont été maintes fois primés un peu partout sur la planète. Il a aussi été président de la Jeune Chambre de commerce de Montréal et s’implique activement dans le développement de jeunes entreprises. La seconde dirige une entreprise familiale prospère. Isabèle Chevalier est présidente et directrice générale de Bio-K Plus International, une entreprise avant-gardiste qui a été précurseur en matière de développement de produits à base de probiotiques dont on connaît aujourd’hui les vertus et l’importance. Après avoir gravi les échelons dans l’entreprise, elle lui a permis de se diversifier et de franchir les frontières. La troisième a aussi eu beaucoup de flair en créant il y a près d’une quinzaine d’années une entreprise jumelant ses deux passions : le voyage et l’alimentation. Marie-Josée Richer est avec son conjoint la fondatrice de PRANA, incontournable dans le domaine des noix, fruits séchés et grains biologiques. Une entreprise éthique qui fait du bien à la planète.

Mélissa Bédard

Fabiola dans M’entends-tu ? mercredi 22 h à Télé-Québec

Photo courtoisie, Télé-Québec, Karine Dufour

Son visage vous est familier ? Sa voix sans doute aussi ? C’est que Mélissa Bédard a participé à la 5e et dernière édition de Star Académie. À l’époque, nous avions tous été très émus par son parcours atypique marqué d’embûches et de deuils, mais aussi par sa voix grave, soul, réconfortante et puissante. Deux albums ont vu le jour. Mais voilà qu’on la retrouve sous les traits de Fabiola dans la touchante comédie dramatique douce-amère M’entends-tu ? Elle y joue une jeune femme qui bosse fort pour subvenir aux besoins de sa famille élargie dans un milieu où sévit la pauvreté. Une femme dont on semble profiter aussi et qui ne demande qu’à être aimée. Un rôle sans doute pas très loin de sa propre histoire à certains égards.