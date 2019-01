L’humain et les cycles de la nature

L’humain, comme le reste de la nature, est régi par des cycles naturels : les cycles circadiens (24 heures), la nuit et le jour, le rythme des saisons, les cycles lunaires et planétaires, sans oublier les cycles hormonaux. Chacune de nos molécules est influencée par la température, la sécheresse ou l’humidité de l’air ambiant, les vents et les longues pluies. Au mois de novembre, nous ressentons tous le manque de luminosité et les nuits qui s’allongent. Dans la nature, tout ralentit et entre en dormance. Et nous, à cette période-là, au lieu de ralentir, avons tendance à accélérer la cadence pour préparer les fêtes de fin d’année, tout en gardant la même routine de sommeil !

De plus en plus on entend parler de la chronobiologie, science qui s’intéresse aux rythmes biologiques, à leur importance sur notre santé et aux facteurs pouvant les perturber. Selon les spécialistes, il existe trois catégories de rythmes :

• Les rythmes ultradiens, ceux de moins de 24 heures, le rythme cardiaque par exemple (même s’il se répète plusieurs fois en une minute) ;

• Les rythmes circadiens, soit les rythmes biologiques se déroulant globalement sur un cycle de 24 heures. On y catégorise les variations de températures corporelles, les cycles du sommeil ou même le taux de pousse des cheveux ;

• Les rythmes infradiens, qui sont des cycles de plus de 24 heures, par exemple le cycle menstruel qui recommence tous les mois.

Les recherches sur les différents rythmes biologiques permettent d’expliquer en partie l’insomnie, les effets physiologiques des décalages horaires ou même certains facteurs pouvant influencer la dépression.

