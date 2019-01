Un troisième gain de suite loin de Rimouski

« Je suis très satisfait de notre effort pour un troisième match sur la route. Notre avantage numérique a marqué, et on donne seulement un but. De cette manière-là, on va gagner régulièrement. Les gars ont travaillé d’arrache-pied contre un club qui était prêt à rivaliser avec nous », estime le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.