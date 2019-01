Lysandre Nadeau et Jemcee ne sont plus en couple

L’influenceuse Lysandre Nadeau annonce une nouvelle très triste à ses abonnés en stories Instagram: Jemcee et elle ne sont plus un couple, après presque deux ans ensemble.

Lysandre explique en détail les motifs de la rupture: «Mon besoin maladif de liberté le rendait malheureux et il devait faire le bon choix pour lui, qui était de me quitter, il y a déjà deux mois. Ce que je comprends à 100%. Je ne pouvais plus avoir ce rôle dans sa vie. J'aurais vraiment aimé que l'aimer ce soit assez, mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Je n'étais pas prête à faire des compromis aux dépens de mes envies et nous n'avions pas la même vision à long terme.»

Depuis sa rupture, elle a décidé de vivre son aventure à l'étranger à 100%, alors elle ne sait toujours pas quand elle reviendra au Québec.

Elle nous assure que leur chat Patate est présentement dans les mains de leur agente, comme Lysandre est toujours en voyage.

En story, elle mentionne que «son chat reste une priorité dans cette séparation, aussi spécial que ça peut sembler».

Depuis qu’elle est partie seule en voyage, on soupçonnait qu’il se tramait quelque chose entre les deux influenceurs, puisqu’il n’avait quasi aucune mention de l’autre sur leurs réseaux sociaux respectifs.

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!