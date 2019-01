Marcher sur un fil

Simon Leblanc connaît une carrière en humour très singulière. L’humoriste de 31 ans n’écrit pas les textes de ses spectacles et il tourne souvent deux spectacles solos en même temps. Rencontre avec celui qui poursuit la tournée de Malade tout en rodant son prochain spectacle.

Simon Leblanc n’est pas l’humoriste le plus flamboyant, dans la vie de tous les jours. Simplement vêtu d’un t-shirt lors de notre rencontre, il reconnaît ne pas avoir d’ego (« je conduis une petite Accent avec le bumper cassé et ça ne me dérange pas ») et se plaît très bien dans son rôle « d’humoriste non-vedette » (« je suis encore relativement inconnu, je me promène dans la rue et le monde ne me reconnaît pas »).

Pourtant, Simon Leblanc a écoulé 100 000 billets pour chacun de ses deux premiers spectacles, Tout court et Malade. Et en 2017, il a remporté, conjointement avec son complice Olivier Thivierge, l’Olivier de l’Auteur de l’année.

Bref, la carrière de ce père de deux jeunes enfants de 3 ans et 11 mois (« je fais un enfant par show ! ») se porte très bien. Et quand on discute avec l’humoriste sur sa façon de travailler, on constate à quel point il est un comique à la démarche très unique.

Dans sa tête

Le principal exemple ? Simon Leblanc n’a pas écrit une seule ligne de ses deux (et bientôt trois) spectacles. Tout est dans sa tête. Et quand il monte sur scène, il se « surprend » lui-même au fur et à mesure qu’il livre le spectacle.

« Pour moi, faire un show, c’est comme marcher. Quand on apprend à marcher, on essaie juste de ne pas tomber. J’ai une bizarre de mémoire. Si tu me demandes un bout du spectacle, c’est impossible pour moi de me le rappeler. Sur scène, je commence du début et là, je tombe dans un état d’urgence. Je marche sur le fil. C’est pour ça que je ris sur la scène. Même si ça fait 250 fois que je le fais, la surprise est complète. »

S’autosurprendre

C’est aussi pour cette raison qu’il préfère arrêter ses tournées avant d’atteindre le cap des 300 représentations, car il veut continuer à se surprendre sur scène. « Je l’ai vu vers la fin de Tout court. La surprise commençait à s’estomper. Et là, je ne voulais plus “jouer” la surprise, car j’avais l’impression de mentir au monde. »

Alors qu’il était en pleine tournée de Tout court, Simon Leblanc a commencé le rodage de Malade. Et alors qu’il vient présenter ce deuxième spectacle à Montréal, l’humoriste est déjà en rodage pour son troisième spectacle. Contrairement à la majorité de ses collègues, il n’emprunte pas le modèle « tournée-

pause-tournée ».

« Je ne suis pas à l’aise avec le fait de dire : je joue mon show et après, j’arrête un an ou deux pour en écrire un nouveau, dit-il. Arrêter ma tournée pour penser à du nouveau matériel, ce serait du vertige. »

Briser le tabou

Comme son nom l’indique, Malade tourne autour de la maladie. « J’ai été beaucoup malade et ça m’a fait du bien de faire ce spectacle-là », dit Simon Leblanc, qui a souffert de la maladie de Crohn et d’une spondylarthrite ankylosante.

« Je voulais montrer qu’il n’y a rien de mystique ou de tabou autour de la maladie. Quand tu jases de la maladie, ce n’est pas drôle. On ne peut pas en parler, car ça dérange les autres qui préfèrent être entourés de gens en santé. Ce show-là est particulier, parce qu’il est dans cette zone-là. Je suis content de le faire, mais j’ai aussi hâte de passer à autre chose et de faire un troisième spectacle plus léger ! (Rires.) »

►Simon Leblanc présentera Malade à la Cinquième Salle de la Place des Arts de Montréal, les 21 et 22 janvier, ainsi que les 29 et 30 mars. Il sera aussi au Grand Théâtre de Québec le 13 février, ainsi que les 9 et 10 avril. Pour toutes les dates : simonleblanc.ca.