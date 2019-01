Internationaux d’Australie: Sharapova cale en huitièmes de finale

Maria Sharapova, ex-N.1 mondiale aujourd’hui 30e, a été éliminée en huitièmes de finale des Internationaux d’Australie par l’Australienne Ashleigh Barty (15e) en trois sets (4-6, 6-1, 6-4), dimanche à Melbourne.

Sharapova avait obtenu au tour précédent sa première victoire sur une joueuse du top 5 depuis près d’un an et demi aux dépens de la Danoise Caroline Wozniacki, N.3 mondiale et tenante du trophée. Mais depuis son retour de suspension pour dopage au meldonium au printemps 2017, la Russe de 31 ans n’a plus atteint qu’une fois les quarts de finale en Grand Chelem (Roland-Garros en 2018).