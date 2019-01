Patrik Berglund n’avait plus la passion

Libéré par les Sabres de Buffalo au mois de décembre après avoir été suspendu par l’équipe, l’attaquant suédois Patrik Berglund a révélé jeudi qu’il avait tout simplement perdu la passion du hockey et qu’il traversait une période très difficile sur le plan mental.

Le 19 décembre dernier, l’organisation des Sabres plaçait le nom de Berglund au ballottage dans le but de mettre fin au contrat de l’athlète. Quatre jours plus tôt, il avait été suspendu indéfiniment puisqu’il ne s’était pas rapporté à l’équipe.

En décidant de rentrer en Suède, Berglund a ainsi fait une croix sur trois années de contrat après cette saison qui devaient lui rapporter 9,85 millions $, selon le site Cap Friendly.

«Je me sentais comme de la merde, a-t-il révélé au site suédois hockeypuls.se, dans des propos traduits par le site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH). L’argent ne me rendait pas heureux. Je me sens bien mieux aujourd’hui. Mon but était de revenir à la maison. C’était le départ pour me retrouver – en voyant mes amis et ma famille.»

«Pourquoi patiner et faire quelque chose que vous n’aimez plus? Quand tu te sens aussi mal... Je sens vraiment que j’ai pris la bonne décision.»

Besoin d’aide

Après avoir porté les couleurs des Blues de St. Louis pendant les 10 premières saisons de sa carrière dans la LNH, Berglund a été impliqué dans une transaction qui a envoyé Ryan O’Reilly au Missouri cet été. C’est à partir de ce moment qu’il a vu un changement dans son état d’esprit.

S’il prend du mieux auprès de ses proches, il ne sait pas s’il rechaussera les patins à l’avenir. «Présentement, je ne peux pas dire si je vais jouer à nouveau ou non. Je suis dans un processus de guérison, a-t-il expliqué. Ma saison est terminée. J’ai surtout besoin d’aide.»

Ayant récolté deux buts et quatre points en 23 parties cette saison, Berglund a également tenu à s’excuser auprès des Sabres, de ses anciens coéquipiers et des partisans.

«Je veux dire que je suis vraiment désolé d’avoir quitté et d’avoir laissé tomber Buffalo. Les joueurs étaient merveilleux et je leur souhaite, à eux et à l’organisation, le meilleur pour l’avenir. Ils n’ont rien fait de mal.»

S’il devait annoncer sa retraite, Berglund montrera une fiche de 170 filets et 326 points en 717 rencontres en carrière dans la LNH.