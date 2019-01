Photos souvenirs: Claude Meunier

Paul et Paul

Photo d'archives

Claude Meunier vêtu de son authentique veston jaune de Paul et Paul. Auparavant, au cours des années 1970, il avait fait partie des groupes Frères Brothers (Les Frères Brosse) et Les six Bols et avait parti­cipé à la rédaction de la série télé jeunesse La Fricassée et la pièce à sketches Les Nerfs à l’air.