Quand les vedettes partent avec leurs accessoires!

Quand on a un rôle marquant ou qu’on réalise une superproduction, on veut parfois en garder un souvenir mémorable.

C’est ce qu’ont fait les vedettes suivantes, parfois au mépris des directives des stu d ios, qui tiennent souvent à garder tous les accessoires des longs métrages...

Chris Hemsworth et le marteau de Thor

Les studios Disney et Marvel laissent rarement les stars partir avec des souvenirs, Chris Hemsworth a donc décidé de prendre les choses en main (c’est le cas de le dire) et de ne pas demander de permission. L’Australien de 35 ans a, de son propre aveu à l’émission de Jimmy Kimmel le 11 janvier dernier, révélé qu’il avait «volé cinq marteaux de Thor» après les tournages des films qui mettent en scène son personnage de dieu nordique. «J’en garde un dans mes toilettes. C’est maintenant un support de papier toilette», a-t-il confié. Évidemment, il est désormais trop tard pour que les studios sévissent, car le tournage du dernier volet des «Avengers» vient de se conclure!

capture d'écran, YouTube

Gareth Edwards et les plans de l’Étoile de la mort

L’Étoile de la mort est l’un des emblèmes de la saga «Star Wars». Quand Disney a proposé à Gareth Edwards de réaliser «Rogue One: Une histoire de Star Wars», sorti en 2016, le Britannique n'a pas caché sa joie de se retrouver à la barre du tout premier dérivé de la célèbre série de films initiée par George Lucas. Car l’homme se définit comme un «fan boy» de cet univers iconique de science-fiction. Lors d’un clavardage sur le réseau social Facebook, le cinéaste a révélé, avec un sens indéniable du suspense, une information d’importance: «Je ne voulais qu’une seule chose pendant tout le tournage, et j’ai passé mon temps à demander à tout le monde où ils les rangeaient et où ils étaient conservés et si je pouvais les avoir. Je me suis systématiquement fait répondre que non, ils allaient être archivés puisqu’ils faisaient partie de l’histoire de la franchise. Alors, j’ai volé les plans de l’Étoile de la mort.» Sachant qu’ils n’existent – dans le film – que sous forme d’hologramme accessible via une sorte de clé USB, plaisantait-il? Gareth Edwards n’en a pas dit plus!

capture d'écran, YouTube

Andrew Garfield et son costume de Spider-Man

Lorsque le jeune Andrew Garfield reprend le rôle de l’homme araignée dans «L’Extraordinaire Spider-Man» de Mark Webb, il est conscient du risque professionnel et ne sait pas si le succès sera au rendez-vous. Deux ans plus tard, lors du tournage du deuxième et dernier volet, il décide donc de conserver un souvenir précieux de son passage dans le monde des superhéros. Il repart avec l’un des costumes de son personnage et ce, malgré l’interdiction formelle des studios! «Non, les producteurs ne m’ont pas permis d’en garder un. Mais vous savez, j’en ai probablement volé un, qui se trouve maintenant dans ma valise, dans ma chambre d’hôtel ou même dans un sac à dos dans ma voiture.» L’acteur a également tenu à souligner que le costume ne manquerait à personne. «Il y en avait 23, 24 ou 25, je ne connais pas le nombre exact. Mais il y avait énormément de costumes différents, tous dans des états dissemblables d’usure.»

Daniel Day-Lewis et presque tous les accessoires!

Martin Scorsese a révélé une anecdote amusante du tournage de son long métrage «Les gangs de New York» dans lequel Daniel Day-Lewis incarne Bill le Boucher. «Il s’est totalement investi dans son personnage de Bill le Boucher. Il est devenu lui. Et oui, Bill est parti avec la quasi-totalité des accessoires du film! En fait, tout ce qui n’était pas fixé d’une manière ou d’une autre! Il est parti avec de faux couteaux, des chaises, des boîtes de pommes! Il a même peint les mots ¨True American¨ sur une voiturette de golf utilisée par l’équipe de sécurité... et il a volé la peinture!» Daniel Day-Lewis, connu pour s’immerger complètement dans ses rôles et vivre plusieurs mois dans la peau de ses personnages, est tout aussi célèbre pour les vols qu’il commet sur les plateaux. Ainsi, pendant le tournage de «Lincoln», alors que l’un des assistants de Steven Spielberg lui faisait remarquer que l’acteur était parti avec un système Steadicam (!), le cinéaste lui a répondu: «Je sais, c’est pour cela que nous en avons acheté plusieurs»!

capture d'écran, YouTube

Rupert Grint et l’œuf de dragon

L’interprète de Ron Weasley dans la saga des «Harry Potter» a essayé une seule fois de voler un accessoire et l’histoire s’est mal terminée! «J’ai volé l’œuf doré, l’œuf de dragon du quatrième film, a-t-il admis au moment de la sortie du dernier épisode des aventures du jeune sorcier. Apparemment, il valait plusieurs milliers de dollars. Je l’avais mis dans une taie d’oreiller et je suis parti avec, James Oliver m’ayant aidé à le voler. Mais les studios nous ont démasqués et ils ont repris l’œuf.» Le comédien a appris sa leçon; il n’a plus jamais rien pris sur un plateau!