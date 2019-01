Québec et Bombardier à la merci d’Airbus

Deux mondes. Le Québec risque de perdre des centaines de millions de dollars avec son placement de 1,3 milliard $ dans la C Series, alors que les États-Unis injectent une poignée de petit change (34 millions $) et obtiennent une usine de 400 travailleurs pour assembler des C Series, version A220 d’Airbus.

Comble d’iniquité financière, c’est même Bombardier qui payera la note des 300 millions $ US pour la construction de cette usine d’Airbus, à Mobile, en Alabama.

La question de l’heure : les chances que la C Series devienne rentable sont-elles bonnes ? Oui, mais à long terme !

LE HIC ?

Airbus va sans doute faire beaucoup d’argent avec la C Series, mais pas Bombardier ni le gouvernement du Québec.

Comment ça ?

Airbus, ce géant européen de l’aéronautique, a sans doute réalisé le meilleur « deal » de son histoire lorsque Bombardier et son partenaire, le gouvernement Couillard, ont décidé l’an dernier de lui céder le contrôle (50,01 %) du programme de la C Series.

Voici pourquoi.

Un, on parle ici du programme d’un avion super moderne et hautement performant, dont le développement a coûté quelque 7 milliards de dollars à Bombardier et dont le contrôle a été cédé gracieusement à Airbus.

Deux, non seulement Airbus a mis le grappin sur la C Series sans le débours d’une cenne, mais en plus, c’est Bombardier qui doit assurer d’ici 2021 le financement des besoins de trésorerie de la Société en commandite Avions C Series (SCACS). Il s’agit d’un engagement financier de l’ordre de 925 millions $ US (1,2 milliard $ canadien).

Trois, la participation du gouvernement du Québec dans la C Series (soit 16,44 % des parts) est rachetable par la SCACS à la juste valeur de marché à partir du 30 juin 2023. Il serait surprenant que la C Series puisse devenir rentable d’ici la fin de ce court laps de temps (à peine quatre ans et demi).

Quatre, le créateur et banquier de la C Series, Bombardier, est à la merci d’Airbus à partir de la fin de 2025 alors que le géant européen bénéficie de droits d’achat à la juste valeur de marché sur la totalité de la participation de Bombardier dans la SCACS.

CONSÉQUEMMENT...

En raison des droits de rachat que Québec et Bombardier ont cédés à Airbus, ils peuvent d’ores et déjà faire une croix sur la rentabilité de l’argent qu’ils ont injecté dans la C Series.

En guise de consolation, il faut quand même se dire que l’entente avec Airbus permet à tout le moins de réduire les pertes potentielles qui risquaient de survenir sans la force de marketing de la multinationale européenne.

Autre bénéfice vraiment non négligeable pour le Québec, en prenant la relève de Bombardier, Airbus permet aux 2000 travailleurs de l’usine d’assemblage des C Series (A220) à Mirabel de garder leur emploi pour longtemps.

C’est au moins cela de gagné !