S’émerveiller le long de la rivière du Nord

En après-midi ou le soir sous les flambeaux, longer la rivière du Nord à Saint-Jérôme, à pied ou en raquettes, nous réserve de belles découvertes, à commencer par les chutes Wilson, givrées et intrigantes.

Dans ce parc régional à moins d’une heure au nord de Montréal, tous les attraits ou presque se trouvent à moins de 45 minutes de marche sur des sentiers.

Curiosités

Un des attraits les plus étonnants, c’est l’étang qui ne gèle pas à cause de la grande abondance de canards colverts. Habitués aux visiteurs, ils ne sont pas farouches même s’ils sont sauvages.

Sur le sentier des Arts apparaissent une dizaine de personnages, conçus avec du bois de rivage. On y croise un pêcheur, un draveur ou encore le Frère Marie-Victorin, l’auteur du fameux livre de référence Flore laurentienne.

Sous les flambeaux

Chaque hiver, lors des deux soirées de marche dans les sentiers éclairés sous les flambeaux, les lieux s’animent. Le trajet illuminé s’étend sur un peu plus d’un kilomètre. Les chutes Wilson émerveillent sous des faisceaux de lumière colorée.

Les visiteurs font une halte autour des feux de camp, disposés ici et là le long du trajet. Des enfants s’arrêtent pour écouter un conte en forêt ou pour nourrir des animaux à la mini-ferme. L’ambiance devient festive avec les chansonniers et les chansons à répondre.

L’hiver dernier, la soirée de février a attiré plus de 1750 joyeux randonneurs. Ça fait pas mal de monde sur les sentiers.

Encore une fois, pour les deux éditions de cet hiver, le ton sera donné par un groupe de percussionnistes qui ouvriront la marche en se dirigeant vers un abri communautaire où ils se produiront toute la soirée.

Bon à savoir

Lors des soirées aux flambeaux, café, chocolat chaud et soupe sont offerts gratuitement. Pour les prochaines éditions, on pourra aussi se réconforter avec un cidre chaud, en vente à un kiosque.

Le succès croissant de ces événements a incité les organisateurs à vendre des billets en ligne. On évite ainsi une longue attente sur les lieux, tout en s’assurant une place de stationnement. Et en plus, c’est moins cher.

PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

Accès en auto : A-15 Nord, sortie 45

Tarifs de jour : 10 $ par adulte, 5 $ par enfant de 6 à 17 ans

Soirées aux flambeaux : 26 janvier et 23 février

Billets en ligne : www.epasslive.com/parcrdn

Tarifs si achat en ligne : 13,50 $ par adulte (gratuit pour les enfants)

450 431-1676, www.parcrivieredunord.ca

D’autres idées pour le week-end

Hautes-Laurentides : La montagne du Diable, choyée par la neige

Photo courtoisie, parc régional de la Montagne du Diable

Atteignant près de 800 mètres d’altitude, la montagne située à une heure et demie au nord de Mont-Tremblant offre des conditions de neige exceptionnelles pour la raquette et le ski de fond sous toutes ses formes.

On y loge en refuge dans les hauteurs ou en chalet rustique au pied de la montagne. Des forfaits sont offerts avec location d’équipement.

parcmontagnedudiable.com