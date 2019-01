Ski cross : Une détermination payante pour Britanny Phelan

Brittany Phelan avait espoir de participer à la grande finale de la Coupe du monde de ski cross à Idre Fjall samedi. Toutefois, une chute en demi-finale causée par une de ses adversaires l’a écartée de cette voie. Qu’à cela ne tienne, elle s’est reprise et a remporté la petite finale, bon pour le cinquième rang du classement général.

Pour sa part, la Britanno-Colombienne Marielle Thompson a obtenu la médaille d’argent. En grande finale, l’Allemande Heidi Zacher a remporté l’or tandis que la Suissesse Fanny Smith est montée sur la troisième marche du podium.

«Je suis vraiment contente de la façon dont j’ai skié aujourd’hui, tant techniquement que tactiquement, a lancé Phelan, qui a terminé troisième en demi-finale en raison d’une malchance. En milieu de course, je suis tombée parce que la fille derrière moi, la Suissesse Sanna Luedi, était sur le bout de mes skis.»

En petite finale, la skieuse de Mont-Tremblant a franchi la ligne d’arrivée en tête devant la Française Alizée Baron et la Britanno-Colombienne Kelsey Serwa.

«Je suis très contente d’avoir pu me concentrer à la course suivante et d’avoir gagné la petite finale. Jusqu’à présent, je suis satisfaite de ma saison et de ma progression.»