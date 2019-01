Son ex partage des clichés intimes d’elle à son insu

Une mère de famille réclame 50 000 $ à son ancien mari après que celui-ci a transmis des photos intimes d’elle à des membres de sa famille et à ses employés.

« Je me suis sentie trahie, abusée, violée dans mon intimité », confie difficilement Audrey Larose, qui affirme avoir vécu de gros préjudices après cet événement.

Éric Tremblay

Poursuivi

On précise dans le document que la dame devait effectuer un virement bancaire sur l’ordinateur de la compagnie que le couple gérait à l’époque. Une dispute plus tard, Mme Larose a quitté le domicile en vitesse, omettant de fermer la session de sa boîte de courriels personnels, est-il indiqué.