Objectif photo: Stockholm, Suède

À peine sorti du Arlanda Express, un train rapide reliant l’aéroport au centre-ville, je déambule dans les rues achalandées de la capitale suédoise. La fièvre de la photo urbaine m’envahit de plus en plus, à chaque coin de rue. Je fais un arrêt rapide à mon hôtel, au cœur du Gamla Stan, pour déposer mes valises. Le soleil se couchera bientôt et je n’ai pas une seconde à perdre. Ainsi, je pars en mode « léger » avec un petit sac à dos et très peu de matériel photo. Je marche rapidement à défaut d’avoir fait un repérage. Un coup d’œil sur l’application « Plan » de mon iPhone laisse présager que la vue pourrait être superbe depuis une petite île nommée Skeppsholmen. Stockholm est une ville surprenante. Parsemée d’îles et de canaux, c’est le bonheur pour la photo urbaine. Arrivé à l’île Skeppsholmen, je découvre un point de vue sublime­­­ avec, au premier plan, un hôtel plutôt insolite, le navire Af Chapman !

Appareil : Canon EOS 5D MK IV

Objectif : EF 16-35mm f/4 IS USM

Exposition : 4s à f/8

ISO : 200