Tout ce qu’il vous faut savoir sur le REER de conjoint

« En cotisant au régime de l’autre, on peut alors réclamer des déductions d’impôt dans sa propre déclaration de revenus. Toutefois, cela ne permet pas de dépasser le plafond de ses droits de cotisation », explique Lucie Gervais, directrice générale, planification fiscale et successorale chez IG Gestion de Patrimoine. En revanche, cela n’affecte pas les droits de cotisation du bénéficiaire du REER de conjoint et ce dernier peut cotiser jusqu’à son maximum.

Autre bonne chose à savoir : on peut cotiser au REER de son conjoint plus jeune, et donc bénéficier de déductions fiscales, même si l’on a pour sa part dépassé les 71 ans, c’est-à-dire l’âge au-delà duquel on ne peut généralement plus contribuer à son REER. Vous pourrez continuer à cotiser dans son REER jusqu’à la fin de l’année de ses 71 ans.