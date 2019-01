Trudeau a déjà été plus arrogant

Dominique Anglade

On savait Dominique Anglade très intéressée par la chefferie du Parti libéral. Ça n’a jamais autant paru que dans le site web dominiqueanglade.ca. On y trouve un bouton « Je m’implique » et, quand on clique dessus, un autre apparaît : « J’appuie Dominique » ! Dans son entourage, on jure (avec un sourire) que ce n’est pas un site de campagne à la chefferie. Tout en admettant que ça puisse facilement le devenir, en temps voulu...