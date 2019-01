Un enfer de glace

Sept édifices détruits, 50 personnes à la rue et de la glace à perte de vue, voilà un résumé de l’incendie qui a frappé par un froid terrible le Vieux-Québec, le 25 janvier 1982.

Le feu s’est déclaré vers 7 h dans le sous-sol d’une taverne, au coin des rues Saint-Jean et Collins. Cette dernière rue porte maintenant le nom d’Hôtel-Dieu.

Les flammes se sont rapidement propagées, amenant une centaine de pompiers à combattre durant 12 heures au plus fort du sinistre.

Avec un mercure à -24 °C, toute l’eau utilisée s’est rapidement transformée en une glace épaisse recouvrant les bâtiments, les trottoirs, les rues, les véhicules et tout l’équipement des pompiers.

Photo d'archives, Alain LeSieur

« Mes pompiers ont eu de la misère à localiser le foyer d’incendie qui s’est propagé à la vitesse de l’éclair. La vieillesse et la construction en bois des bâtiments, le froid atroce et les vents violents sont responsables de l’ampleur et de la durée du sinistre », a déclaré le chef des pompiers, Dominique Gonthier, qui a souligné la bravoure de ses hommes.