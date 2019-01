Difficile de reproduire le modèle des Knights de London

Il y a trois certitudes dans la vie : la mort, les taxes et les Knights de London parmi les équipes de tête de la Ligue de l’Ontario.

Ça semble devenu normal, routinier de voir la puissance ontarienne bien figurer à chaque saison dans la Ligue de l’Ontario. Pas de doute que la formation de Dale Hunter s’est implantée au cours des dix dernières années comme la référence en matière de hockey junior majeur canadien.

Photo d'archives Dale Hunter

Grand patron des Knights

Évidemment, plusieurs argumenteront que la majorité des autres formations de la LCH ne peuvent pas se battre à armes égales avec les Knights. Non seulement profitent-ils d’une réputation qui leur donne un argument de négociation fort quand vient le temps de convaincre un joueur récalcitrant, mais surtout, ils ont les moyens de leurs ambitions. Et c’est peu dire.

Toujours est-il que le mot reconstruction ne fait pas partie du vocabulaire des Knights. Du moins, quand il en est question, disons que le fameux cycle ne dure pas deux, trois ou quatre ans comme pour les autres équipes. L’an dernier, les Knights avaient échangé plusieurs gros noms, les Robert Thomas, Cliff Pu, Max Jones et Sam Miletic, et on s’attendait à finalement voir une reconstruction à London. Finalement, Evan Bouchard et Alex Formenton sont revenus de la LNH, les Knights ont convaincu le défenseur Adam Boqvist de les joindre, ainsi que Paul Cotter de quitter l’Université Western Michigan en cours de saison pour déménager à London.

Résultat des courses : les Knights se retrouvent de nouveau parmi les trois meilleures équipes de la Ligue.

De grands moyens

Quelques équipes sont parvenues à s’approcher du modèle London au cours des dernières années, mais personne n’a réellement réussi à le répliquer. Encore une fois, malgré les nouveaux règlements, disons que les moyens des Knights dépassent ceux de plusieurs autres équipes.

Dans la LHJMQ, les Mooseheads d’Halifax, les Remparts de Québec, les Wildcats de Moncton et les Sea Dogs de Saint-Jean composent les plus gros marchés du circuit et ceux les plus susceptibles de pouvoir dominer, année après année. Toutefois, ça ne s’est pas produit et les quatre marchés sont entrés dans des phases de reconstruction quasi complète, au fil des ans.

Il ne faudrait toutefois pas passer sous silence la culture d’excellence instaurée à Rouyn-Noranda au cours des dernières années.

Depuis leur conquête de la coupe du Président, en 2015-2016, ils ont été en mesure d’éviter les reconstructions majeures et font encore partie des équipes de tête cette année, notamment grâce à un travail colossal sur le plan du recrutement.

«Je regarde le succès que Rouyn a, c’est assez impressionnant. Ça existe. Une chose est très claire, ça passe par le repêchage. On a beau dire ce qu’on veut, les Huskies ont très bien repêché année après année. Bien repêcher, pour moi, c’est la recette pour le succès», a mentionné le directeur général et entraîneur-chef des Remparts, Patrick Roy.

Bassin américain

L’un des avantages que possède London – et les autres équipes de l’OHL – c’est le bassin américain favorable. Depuis plusieurs années, les équipes de la LHJMQ ont déploré la situation, elles qui doivent composer avec un bassin fortement dominé par la présence de trois grands programmes américains, soit l’Université de Boston, Boston College et Harvard.

Pour Roy, la Ligue canadienne devrait revoir cette situation, mais il sera difficile de le faire tant que David Branch sera le commissaire et de la LCH, et de l’OHL.

«Je ne dis pas qu’il ne fait pas un bon travail, mais je pense qu’il est en conflit d’intérêts dans tout ça. Ça va prendre quelqu’un d’indépendant pour gérer les trois ligues et se pencher sur la question, afin de séparer les trois bassins de façon équitable.»

Dans le calepin...

Les Wildcats de Moncton ont confirmé mardi dernier l’embauche de John Torchetti au poste d’entraîneur-chef et directeur général de l’équipe. Torchetti succède donc à Darren Rumble comme entraîneur ainsi qu’à Roger Shannon comme DG. Il s’agit assurément d’une grosse prise pour les Wildcats qui connaissent des moments difficiles après un début de saison du tonnerre. Torchetti compte une vaste expérience d’entraîneur dans la LNH. Il a été entraîneur adjoint avec le Lightning de Tampa Bay, les Panthers de la Floride, les Blackhawks de Chicago et les Thrashers d’Atlanta, en plus d’occuper la fonction d’entraîneur-chef par intérim en Floride et avec les Kings de Los Angeles. Il a remporté la coupe Stanley en 2010 en tant qu’adjoint de Joel Quenneville avec les Hawks.

Pierre-Olivier Joseph n’a pas l’impact offensif escompté depuis son arrivée à Drummondville. Avant le match d’hier, l’ancien capitaine des Islanders de Charlottetown comptait cinq passes et aucun but en dix matchs. Mais ce n’est rien pour inquiéter son entraîneur Steve Hartley. «Le leadership et le bagage d’expérience que ce jeune homme a et qu’il propage à notre équipe, c’est infectieux et ça ne peut qu’être bon pour notre équipe plus ça avance», a-t-il mentionné.

En parlant de Hartley, lui et l’entraîneur de l’Armada Bruce Richardson se sont livrés à une joute verbale comme on en voit de moins en moins dans la LHJMQ. Dans une victoire de 12-1 des Voltigeurs, vendredi dernier, Hartley n’a pas apprécié une mise en échec d’Alec Reid à l’endroit de Cédric Desruisseaux et l’a fait savoir après le match. Après avoir défendu Reid qui, finalement, a été suspendu un match, le pilote de l’Armada a répondu à Hartley : «Quand tu gagnes 12-1, occupe-toi de ton club, je vais m’occuper du mien. Je les trouve pas mal cocky pour une équipe qui n’a encore rien gagné.» Drummondville a remporté les six matchs entre les deux équipes cette année. En plus du 12-1, ils avaient aussi gagné 8-1, 10-3 et 7-2.

Saguenay toujours dans le néant

Photo d’archives

Le dossier d’un nouvel amphithéâtre à Saguenay n’est toujours pas réglé, loin de là.

Lundi, le conseil de ville de Saguenay a mis le projet de construction d’un nouvel amphithéâtre au centre-ville de Chicoutimi sur pause, notamment en raison d’une contestation sur la hausse des taxes.

La mairesse Josée Néron a expliqué aux médias de Chicoutimi qu’elle désirait d’abord consulter les citoyens afin de s’assurer de ce qu’ils veulent vraiment voir être établi sur le site de l’ancienne zone ferroviaire, l’endroit prévu pour la construction d’un nouvel amphithéâtre estimé à 80 M$.

Présenté en août dernier, le projet «Amphithéâtre +» prévoyait une infrastructure de 5000 places pouvant autant servir de domicile aux Saguenéens de Chicoutimi que de salle de spectacle.

Pas de statu quo

Devant ce nouveau revirement de situation, le commissaire de la LHJMQ Gilles Courteau a répété en entrevue au Journal de Québec cette semaine que la survie des Sags ne passerait pas par un statu quo. L’équipe évolue actuellement dans un Centre Georges-Vézina «qui ne répond plus aux exigences de ce qu’une population s’attend lorsqu’elle se déplace pour voir un événement de la LHJMQ».

Mais lorsqu’il mentionne que le statu quo n’est pas une option, il ne dit pas que Saguenay doit automatiquement se doter d’un nouvel amphithéâtre.

«S’ils ne construisent pas de nouvel aréna, la survie des Saguenéens va être possible seulement par une rénovation majeure du Centre Georges-Vézina. Comme je leur ai dit lorsque j’ai rencontré la mairesse et ses conseillers récemment, la rénovation coûterait beaucoup de sous. Une première évaluation à vol d’oiseau nous indique qu’il en coûterait entre 25 et 30 M$. Dans ce contexte, le projet de nouvel amphithéâtre attaché à d’autres projets, tel qu’il était présenté, semblait très intéressant», a-t-il mentionné, spécifiant toutefois ne pas s’être entretenu avec la mairesse des derniers développements.

Rien n’indique que le conseil de ville de Saguenay ne conclura finalement pas que le projet d’amphithéâtre est la chose à faire à l’ancienne zone ferroviaire.

C’est ce que souhaite M. Courteau, du moins.

«Saguenay est un marché extrêmement important pour la LHJMQ. Ils ont un très beau passé dans la ligue et je voyais dans ça une belle opportunité de réaliser ce projet.»

10: Joueurs de la LHJMQ qui seront présents au Match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey, mercredi prochain à Red Deer en Alberta.

21: Le nombre de points récoltés par Ivan Chekhovich du Drakkar de Baie-Comeau depuis qu’il a été retranché par l’équipe russe junior, soit huit matchs.

4: Nombre d’équipes de la LHJMQ qui figurent dans le top-10 de la LCH : Rouyn-Noranda (2e), Drummondville (4e), Baie-Comeau (7e) et Halifax (8e).