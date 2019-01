Un musée dans son sous-sol

Un résident de Longueuil a amassé plus d’un millier d’autographes et une quantité impressionnante d’articles inusités de sport automobile depuis 25 ans, en côtoyant les grands noms de la Formule Un.

Un simulateur de Formule Un, une ceinture de sécurité de Gilles Villeneuve, des gants de Jacques Villeneuve et de Michael Schumacher, une brique et de l’asphalte de la piste de l’Indianapolis 500, une camisole anti-feu d’Alex Tagliani et des pneus d’une voiture Atlantique Players de Bertrand Godin, une plaque de la voiture de sécurité de la course que Jacques Villeneuve a gagnée en 1995 à Indianapolis : le sous-sol de Pierre Bolduc est rempli d’une tonne d’articles du genre.

« Le sport automobile, c’est plus qu’une passion pour moi, c’est une maladie, a confié le passionné. J’aime attendre après les pilotes pour obtenir leur autographe et ensuite parler avec eux. »

Hôtels des pilotes

Maintenant retraité âgé de 65 ans, le chasseur d’autographes prenait congé durant 10 jours depuis 1992 lors de la semaine du Grand Prix du Canada. Durant ce temps, il s’informait des hôtels où les pilotes étaient hébergés. « Je me suis vite rendu compte que les pilotes logeaient aux mêmes hôtels, année après année », explique celui qui va seul au circuit Gilles-Villeneuve, pour mieux faire ses « affaires ».

C’est d’ailleurs en allant à l’hôtel de Ralph Schumacher qu’il a fait autographier son simulateur Williams par ce dernier, alors qu’il était entreposé dans un vieux Westfalia.

L’amoureux des frères Schumacher a également obtenu un autographe de Michael Schumacher à 1 h 30 du matin lorsque la vedette entrait à l’hôtel à Montréal, avec sa femme et ses valises.

« Je connais des pilotes qui m’auraient envoyé promener dans de pareilles circonstances, dit-il. Michael Schumacher était le pilote le plus gentlemen du circuit, il ne m’a jamais refusé un autographe et il est le seul qui m’a demandé mon nom afin de me le dédicacer ».

M. Bolduc possède d’ailleurs plusieurs objets de Michael Schumacher, dont une visière de son casque quand il était avec Benetton et un phare arrière de la voiture qu’il conduisait alors.

Établir les contacts

Pour amasser tout cela, le coureur de pilotes s’est lié d’amitié avec des fans d’Angleterre et d’Italie qui font la même chose que lui ainsi qu’avec des vendeurs de pièces de voitures dans des ventes aux enchères. Il a également établi des contacts concrets avec des personnalités médiatiques du sport automobile. Et à force d’aller voir les pilotes dans les paddocks du circuit Gilles-Villeneuve, il a également créé des liens avec eux. « L’accès aux paddocks était beaucoup plus facile à l’époque », dit-il.

Le Musée Gilles-Villeneuve

À force de se faire connaître, il a même été invité à devenir membre du conseil d’administration du Musée Gilles-Villeneuve à Berthierville en 2010. Il en est maintenant le président depuis 2015. « On ne laisse pas tomber une légende », précise-t-il.