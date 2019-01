Une auto de 5 M$ à admirer au Salon de l’auto de Montréal

Une voiture exclusive d’environ 5 millions $ fera rêver au Salon de l’auto de Montréal, qui ouvrait ses portes hier. Et le Québécois propriétaire de cette Bugatti Chiron ne l’a même jamais conduite.

Alors, pourquoi avoir déboursé un montant aussi élevé pour en faire son acquisition ?

La Chiron est «le mariage ultime entre le raffinement et la force brute», soutient son propriétaire, l’homme d’affaires de Gatineau Olivier Benloulou.

«J’ai reçu un appel m’offrant la possibilité de faire l’acquisition de l’une des 50 premières Chiron produites, ce que j’ai apprécié», a raconté le cofondateur de l’entreprise IdealProtein, qui distribue des produits protéinés aux professionnels de la santé.

IL A SUCCOMBÉ

Il a toutefois refusé l’offre. « J’ai vu dans la production de la [Bugatti] Veyron que les modèles ayant été produits plus tard étaient des modèles plus attirants, plus alléchants », a-t-il mentionné.

C’est après l’appel d’un ami qu’il a ajouté ce bolide à sa collection.

«À travers cette histoire-là, j’ai un de mes amis qui possède un concessionnaire dépositaire de Bugatti et il m’a appelé pour me dire: “J’ai une allocation pour une Chiron, la veuxtu ?” Alors, j’ai succombé et j’ai dit oui».

UN «ANGE»

Lorsqu’un acheteur fait l’acquisition d’une voiture aussi exclusive, il a l’opportunité de choisir plusieurs éléments qui rendent la voiture unique.

M. Benloulou a opté pour le thème du blanc, avec une peinture et un intérieur entièrement sur mesure. Il a d’ailleurs baptisé sa voiture « Angel » (Ange).

«Nous avons reçu un appel six mois avant [la livraison] pour nous entretenir avec l’équipe de production. Et c’est là qu’est née “Angel”, moment où j’ai décidé de faire une voiture toute blanche», raconte la vedette de l’émission Rapides et millionnaires à Z télé.

Outre la Chiron, les visiteurs du Salon pourront également admirer un autre bolide de la collection de quelque 100 voitures de sport de luxe de l’homme d’affaires québécois, la Koenigsegg Agera RS.

Il s’agit de la voiture de production la plus rapide au monde avec une vitesse de pointe de 457 km/h.

En juin dernier, la valeur totale de la collection de l’entrepreneur était estimée à plus de 40 millions $.

- Avec Vincent Duquette, Germain Goyer et l'Agence QMI