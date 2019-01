Une suppléante songe à poursuivre un entrepreneur responsable de l’entretien de la cour d’école

DRUMMONDVILLE – Une enseignante suppléante qui a été blessée en décembre dernier dans la cour d’une école de Drummondville, dans le Centre-du-Québec, songe à poursuivre l’entrepreneur responsable du déneigement et du déglaçage.

Selon le journal local L’Express, Johanne Labonté, 54 ans, a subi un traumatisme crânien, une entorse cervicale, une contusion au genou gauche et une entorse lombaire quand elle a glissé sur une plaque de glace. Elle assurait la surveillance dans la cour de l’école Le Relais.

De plus, elle s’est cassé deux dents et un problème à la hanche perdure depuis l’incident survenu le 4 décembre dernier.

«En me rendant au parc des enfants, j’ai vu que c’était glacé, a témoigné Mme Labonté. C’était épouvantable. En revenant, mes deux pieds sont partis et j’ai perdu connaissance. Je me suis relevée de peine et de misère. Les enfants criaient et il y en a un qui me tirait après le bras pour que je me relève.»

En plus de remettre en question le travail de l’entrepreneur, elle envisage de consulter un avocat pour étudier ses options.

La femme d’Asbestos, en Estrie, a amorcé au cours des derniers jours des séances de physiothérapie et elle souffre toujours de douleurs au dos et au cou. Elle est en arrêt de travail depuis l’accident.