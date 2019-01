Une tempête... et encore du froid

Le ministère des Transports a d’ailleurs demandé de reporter tous les déplacements non essentiels pour éviter cette dépression qui devrait gagner en intensité dimanche matin sur le sud et le centre de la province, avant d’atteindre l’est.

« La neige va tomber plus fortement et les vents vont être très présents. On parle de rafales jusqu’à 70, 80 kilomètres [dans la région de Québec]. Combinée aux températures froides, c’est sûr que la neige va être extrêmement poudreuse, donc ça ne prendra pas grand-chose pour qu’il y ait de la poudrerie généralisée et que la visibilité soit nulle par endroit », prévient Amélie Bertrand, météorologue à Environnement Canada.