Véhicule fourni pour contrer la pénurie chez Kia Québec

Kia Québec a pris le taureau par les cornes pour remédier à la rareté de la main-d’œuvre dans la Capitale-Nationale, en décidant notamment de fournir un véhicule à sa quarantaine de vendeurs.

« On s’est penché sur la pénurie de main-d’œuvre et on s’est demandé ce qu’on pouvait faire pour attirer et garder le monde chez nous. [...] On a donc décidé de fournir des démonstrateurs à tous nos employés aux ventes à partir de cette année », explique le vice-président de Kia Québec et Kia Sainte-Foy, Steeve Michel.

Les employés pourront aussi se dérober des frais connexes à la voiture, que ce soit l’entretien ou les frais d’immatriculation et d’assurance, qui seront tous défrayés par Kia.

« C’est une grosse dépense pour les gens. Il n’y a pratiquement plus de concessionnaires qui fournissent des voitures. On ramène tout ça. Les vendeurs vont être plus passionnés de la marque, ils vont rouler dedans et connaître parfaitement le véhicule », estime M. Michel.

De meilleures conditions

Le prêt de la voiture fait partie d’une palette de conditions de travail et d’avantages sociaux rehaussés qui sont offerts « dès cette année », indique Steeve Michel. Les vendeurs des trois concessions Kia dans la ville de Québec verront aussi leur salaire augmenter par l’entremise de commissions plus généreuses, d’horaires fixes, d’assurances collectives, d’un fonds de pension et d’un programme de formation à l’interne.

« Ça me prend des gens »

Le constructeur automobile compte maintenant trois bannières dans la ville de Québec depuis l’ouverture d’une succursale à Val-Bélair, il y a un peu plus d’un an.

La succursale dans le secteur Lebourgneuf prendra également du galon dans les prochaines années, alors que Steeve Michel et ses partenaires ont acquis un terrain voisin sur la rue du Marais pour la somme de 6,5 M$.

Le local existant sera démoli pour faire place à un nouveau bâtiment qui devrait être « le plus gros concessionnaire Kia au pays », selon Steeve Michel.

« On est l’endroit où il se vend le plus de Kia au pays. [...] Mais on ne fournit pas. Ça me prend des gens », lance-t-il.

Si les vendeurs se font rares, les conditions de travail typiques du secteur de la vente automobile en rebutent plusieurs, croit le vice-président et copropriétaire des trois bannières Kia à Québec.