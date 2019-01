William Dufour a retrouvé des visages familiers à Chicoutimi

Même s’il filait le parfait bonheur à Rouyn-Noranda, l’attaquant William Dufour n’a pas mis de temps à se sentir confortable dans le vestiaire des Saguenéens où son arrivée a permis de former l’un des trios de jeunes les plus prometteurs de toute la LHJMQ.

Dufour, 16 ans, rejoignait ainsi le premier choix au dernier repêchage, Hendrix Lapierre, ainsi que Théo Rochette, septième appelé de la séance. Le nouveau venu, lui, a été la sixième prise au total par les Huskies.

Puisque Rochette a vécu une partie de sa jeunesse à Donnacona avant de déménager en Suisse, Dufour et le Canado-Suisse ont déjà évolué ensemble. Il devenait ensuite facile pour Dufour de tisser des liens avec Lapierre. Les trois jeunes hommes sont d’ailleurs devenus inséparables depuis la mégatransaction entre les Sags et les Huskies.

«Hendrix, je lui avais parlé au Combine et je connais son nom. Et Théo, j’ai déjà joué avec lui dans le AAA d’été quand j’étais plus petit, alors c’est le fun de le retrouver. On est à l’école ensemble et on est toujours les trois ensemble. C’est le fun», racontait le natif de Québec avant le match de samedi après-midi au Centre Vidéotron face aux Remparts.

GABARIT IMPOSANT

À 6 pi 2 po et 180 lb, le produit du Blizzard du Séminaire Saint-François détonne un peu par rapport à ses nouveaux amis, plus petits et moins gros. Particulièrement dans le cas de Rochette, un fabricant de jeu et marchand de vitesse qui fait 5 pi 10 po et pèse 150 lb.

«C’est un joueur qu’on aimait depuis le repêchage et c’est un joueur différent de Lapierre et de Rochette. C’est un attaquant de puissance (power forward) avec sa grandeur. C’est un style différent», notait l’instructeur-chef des Saguenéens, Yanick Jean, qui n’hésite pas à donner d’importantes responsabilités à son numéro 82. Décision payante mercredi dernier alors que Dufour a récolté trois aides dans une victoire face à Boisbriand.

Dufour est d’ailleurs convaincu que le changement d’environnement sera bénéfique pour la suite de sa carrière. À Rouyn, il se retrouvait en queue de peloton dans la hiérarchie des joueurs d’avant de cette puissance.

«Je pensais aux grands honneurs en début de saison, mais quand j’ai vu que mon temps de glace diminuait, je me suis dit que la meilleure des choses pour moi était de se faire échanger», a-t-il concédé.