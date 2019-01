10 coiffures faciles à réaliser pour celles qui ont osé couper leurs cheveux en 2019

Qui dit nouvelle année, dit souvent nouvelle coupe de cheveux. New year, new me, non?

Si vous faites partie de celles qui ont osé raccourcir leur chevelure pour la nouvelle année, vous vous demandez peut-être comment vous coiffer? La lune de miel est maintenant passée et vous vous demandez sérieusement comment peigner vos cheveux courts.

Pas de panique, de l’inspiration, il y en a à la tonne!

Voici 10 coiffures super faciles et rapides à faire dans des cheveux courts:

1. La chevelure semi-attachée

2. Les tresses françaises

3. Les bobby pins croisées

4. Le chignon français

5. Le fameux half bun

6. La double queue de cheval

7. La queue de cheval basse

8. Les «Space Buns»

9. Le bandeau à boucle

10. Les barrettes perlées

