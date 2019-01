À la défense de l’organisme AA

Je voudrais faire une mise au point sur les dires du conjoint de cette femme qui veut fonder une famille, mais qui avant de le faire avec lui, souhaiterait qu’il règle son problème d’alcool en entrant dans les AA. Elle se bute à son refus sous prétexte que c’est un programme religieux.

Le programme de AA est avant tout spirituel et non uniquement religieux. Selon mon expérience, il faut croire à une puissance supérieure si on veut se sortir de l’alcoolisme. Je dis ça parce qu’elle seule peut nous délivrer de l’obsession de boire. Aucun membre du clergé ni du corps médical n’a jamais réussi cet exploit. Nous sommes des milliers à travers le monde à appliquer ce mode de vie simple en 12 étapes enseigné dans toutes les bonnes maisons de thérapie. Ce garçon devrait ouvrir son esprit pour juste oser venir nous voir, nous les alcooliques abstinents, membres de AA.

Robert, joyeux, heureux et libre

Comme on évalue souvent mal ce que l’on ne connaît pas de l’intérieur et que je partage votre avis, espérons que votre plaidoyer trouve grâce aux yeux de ce monsieur et qu’il fasse l’exercice que vous lui suggérez, ne serait-ce que pour voir de quoi il en retourne.