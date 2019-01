Alexandre Désilets lance l’année musicale québécoise

Sharon Van Etten

Et de cinq pour l’autrice-compositrice-interprète rock indé du New Jersey... et quel disque c’est ! Tout d’abord, Van Etten se détache de sa discographie actuelle dès la seconde pièce de Remind Me Tomorrow pour adopter des sonorités définitivement plus électro, puis « dronesque » sur la suivante. Encore mieux : ce beau risque qu’est cette nouvelle direction musicale sied bien à l’interprétation – toujours relevée – de la dame. Les fans de Florence & The Machine, voire les nostalgiques de The Postal Service, devraient tendre l’oreille.