Animaux à dorloter

Les animaux de compagnie apprécient aussi se faire dorloter, surtout en cette période glaciale de l’année! Voici quelques accessoires qui leur procureront chaleur et confort à la maison ou dans la neige.

Transporteur convertible en lit pour petit chien de One For Pets, préservant le confort de l’animal partout où vous allez avec lui, 159,95$, letourno.com.

Lit douillet de style rétro pour animal, 99,99$, chez HomeSense.

Lit auto chauffant, muni d’une couche de Mylar à l’intérieur reflétant la chaleur du corps. Apprécié des chats, surtout de ceux qui frissonnent souvent. Disponible en gris, mauve ou rose, 43,99$, letourno.com.

Manteau sans manches, doublé, rembourré et imperméable (49,99$), bottes d’hiver souples faciles à enfiler et à ajuster (19,99$), chandail acrylique en maille , à col roulé (à partir de 29,99$), chienmondain.com.

Doux pyjama à quatre pattes, avec motifs de bananes (cactus aussi disponibles), doté d’une fermeture ventrale à boutons-pression et permettant à toutou de faire facilement ses besoins, à partir de 39,99$, chienmondain.com.

Manteau sans manches en jean doublé de faux mouton, avec fermeture ventrale à boutons-pression, à partir de 49,99$, chienmondain.com.

Lit en tricot rose pour chat Be One Breed, 42,99$, mondou.com.

Tipi pour chat Be One Breed, offrant un petit coin paisible à votre minou, 34,99$, mondou.com.

Sac de couchage signé Le chien blanc, pour les plus téméraires qui s’adonnent au camping d’hiver ou les plus frileux qui souhaitent plus de chaleur à la maison ou dans la voiture, 99,99$, letourno.com.

Cache cou de la compagnie RC Pets, pour garder le cou et les oreilles de votre chien bien au chaud lors d’excursions à l’extérieur, disponible en noir, rouge ou turquoise, 21,99$, letourno.com.

Couverture arborant des motifs de bouledogues ou de petits chiens Be One Breed, 24,99$, mondou.com.