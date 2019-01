Comment inciter mes parents à changer de vie ?

Il y a dix ans, pour mon travail, je me suis éloigné de ma ville natale et de mes proches. La distance mise entre eux et moi avait incité mon unique sœur qui vivait dans le même coin que mes parents à se rapprocher d’eux en allant vivre dans leur maison.

Au fil du temps, ma sœur a pris de plus en plus d’emprise sur mes parents. Célibataire et ayant peu d’amis, elle a compensé avec eux son besoin de compagnie. Ça fait six ans qu’elle est venue vivre avec eux. Au départ, je trouvais l’idée bonne, car ça simplifiait les choses pour tout le monde. Mais quand j’ai senti qu’elle était un peu devenue comme le boss de la maison, ça m’a mis la puce à l’oreille.

Mes parents perdant peu à peu certaines habiletés, ma sœur a voulu leur faire signer un mandat en sa faveur pour gérer leurs affaires. Mon père m’a alors appelé pour que je sois partie prenante de cette signature vu que nous ne sommes que deux enfants. J’avais remarqué que ma sœur n’appréciait pas beaucoup, mais elle a quand même fait contre mauvaise fortune bon cœur.

Mais depuis deux ans, ils sont complètement à sa merci. Elle décide de tout, et les mène comme s’ils étaient sa possession. Un des frères de ma mère m’a prévenu qu’elle ne leur laissait aucune marge de manœuvre, qu’elle agissait comme un dictateur, et que mes parents s’en étaient plaints auprès de lui.

Avec ma femme, on en a discuté pour en venir à la conclusion que le mieux serait de prendre le relais et de les emmener vivre avec nous. J’en ai glissé un mot à ma sœur qui a très mal réagi. Avant d’aller de l’avant avec ce projet, on souhaiterait l’avis de quelqu’un de neutre pour avoir des arguments auxquels ma sœur ne pourrait pas s’opposer.

Fils inquiet

Je trouve étonnant que vous ne pensiez même pas à consulter vos parents qui sont les premiers intéressés dans l’affaire. C’est eux que vous souhaitez déraciner, c’est donc à eux de donner leur avis au premier chef. Comme vous n’avez que l’opinion de votre oncle pour déduire que vos parents sont malheureux avec leur fille, une réunion de famille me semble s’imposer, laquelle pourrait être précédée d’une investigation de votre part auprès de vos seuls parents, sans la présence de votre sœur, pour comprendre la dynamique qui règne et qui semble les perturber. Tout comme pour savoir si le déménagement chez vous leur est acceptable. Cet exercice vous permettra de prendre une décision en connaissance de cause.