Courir...ou marcher

Connaissez-vous la marche nordique ? Cette semaine, je vous présente cette façon différente, mais tellement intéressante, de pratiquer un sport en substitution ou en complément à la course à pied. La marche nordique est ce genre d’activité physique à considérer, soit parce que votre corps ne vous permet pas de courir, parce que vos sorties de course doivent être quantifiées mécaniquement, parce que vous souhaitez travailler différemment vos membres supérieurs ou encore parce que vous aimez la marche, tout simplement. Laissez-vous donc porter par la marche nordique lors d’une de vos prochaines sorties !

La marche nordique est « active » depuis la fin des années 1920. Ce serait des skieurs de fond finlandais qui l’auraient popularisée en l’utilisant dans leurs entraînements hors saison où il n’y a pas de neige au sol. Pas bête !

La marche nordique est une activité assez complète en soi parce qu’elle combine marche rapide pour le travail des membres inférieurs et ski de fond pour le travail des membres supérieurs.

Ce sport se veut actuellement très populaire dans les pays scandinaves et peut se pratiquer tant en été qu’en hiver. Il existe d’ailleurs une organisation internationale ayant pour but de promouvoir et développer ce sport : la Nordic Walking Association (INWA). C’est doucement qu’il arrive au Québec... ce coin de pays pourtant très nordique !

L’équipement

En plus de l’équipement normal d’un marcheur qui peut se résumer très simplement par un habillement adéquat et de bonnes chaussures ou espadrilles, la pratique de la marche nordique requiert des bâtons.

Les bâtons les plus utilisés ont leur tige en matériaux de composite. À une extrémité, ils ont des pointes au carbone pour l’hiver pouvant être recouvertes de caoutchouc pour les saisons sans neige.

À l’autre extrémité, ils sont munis de ganses appelées dragonnes.

Ces dragonnes peuvent être constituées d’une boucle de nylon standard, mais peuvent aussi ressembler à un gant à « doigts ouverts » (comme le gant de vélo) qui se décroche facilement.

Il est possible de trouver des bâtons de marche nordique dans la plupart des boutiques de sport et de plein air.

Une séance type

La marche nordique se pratique individuellement ou en groupe, de manière organisée ou non.

Une fois les techniques de base bien comprises en montée, en descente et sur le plat, tout est possible.

En solo, il suffit de se vêtir et de se chausser adéquatement, d’empoigner ses bâtons, et c’est un départ ! La durée de l’entraînement dépend de la personne qui le fait... le bonheur du moment présent !

De manière organisée maintenant, avec un entraîneur dans un contexte de groupe, une séance dure généralement de 60 à 90 minutes.

L’échauffement débutera la marche. S’ensuivra le moment d’être essoufflé, en continu ou par intervalles, peut-être un peu de musculation et assurément un retour au calme.

Des cours sont offerts un peu partout dans les parcs de la ville par des organisations privées ou par certains arrondissements.

Il ne tient maintenant qu’à vous d’entrer dans la marche !