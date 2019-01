Des défenseurs gauchers intéressants

Cam York

L’an dernier, c’était Quinn Hughes et, cette année, voici Cam York. Comme Hughes, York est un petit défenseur à l’instinct offensif aiguisé et au coup de patin explosif. Et il joindra le même programme de la NCAA, soit celui des Wolverines du Michigan. L’espoir américain a marqué l’histoire du programme de développement mardi dernier en récoltant un total de sept points dans une victoire de 11-3 contre les Phantoms de Youngstown, une équipe de la USHL. À noter que York est natif d’Anaheim Hills, en Californie, et qu’il a évolué sous les ordres de Scott Niedermayer dans sa jeunesse. Il s’est toutefois exilé en 2015 pour joindre le prestigieux programme de Shattuck St. Mary’s.