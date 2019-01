Des interrogations en début de camp

Vingt-neuf joueurs prennent le chemin de la côte ouest de la Floride lundi pour amorcer le camp d’entraînement de l’Impact, et ils partent avec plusieurs points d’interrogation dans leurs bagages.

Il y a au moins une chose qui est sûre : Rémi Garde connaît désormais très bien ses effectifs et l’univers dans lequel il évolue. L’an passé, même s’il a été très méticuleux dans sa préparation et qu’il a certainement regardé des dizaines d’heures de vidéo, il plongeait tout de même dans le vide.

Aujourd’hui, en plus de bien connaître un groupe qui est de plus en plus à son image, il connaît également mieux la MLS, cette drôle de bibitte qui ne ressemble pas vraiment à quoi que ce soit d’autre sur la planète football.