Désespérée au point de se mutiler

« Je commençais enfin à me trouver belle, car je me voyais maigrir », observe la femme, qui a descendu son poids jusqu’à 105 livres. En raison de sa perte de poids, elle a dû faire rétrécir à trois reprises sa robe de bal qu’elle avait achetée à l’automne.

« Je ne m’empêche plus de manger, mais je continue de me battre pour aller mieux. J’ai longtemps été dans un cercle vicieux et ce n’était pas sain. Je ne veux plus y retourner. Jamais », conclut-elle.