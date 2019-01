La routine santé de Geneviève Brouillette

Chaque semaine, Le Journal vous fait découvrir les trucs et astuces santé de différentes personnalités. De l’activité physique à l’assiette, en passant aussi par l’équilibre mental, chaque invité nous parle de sa santé et de ses choix pour rester actif et en forme.

Comment gardes-tu la forme ?

La comédienne Geneviève Brouillette l’admet d’emblée : elle n’est pas la plus grande amatrice d’activités physiques que la terre eut portée. Ses occupations des derniers mois, alors qu’elle tourne la populaire télésérie District 31, sont également difficiles à conjuguer avec le sport, indique-t-elle.

« Dans ma vie, je n’ai jamais eu de moment où ç’a été plus difficile qu’en ce moment [pour bouger]. Faire District 31 ne ressemble à rien d’autre. C’est la chose la plus accaparante et intense que j’ai fait comme actrice. Je me lève à 4 h du matin et mes journées se terminent à 19 h. C’est une course pendant 30 semaines », affirme l’actrice.

Malgré tout, elle choisit de bouger autrement, soit en privilégiant le transport en commun ou la marche plutôt que la voiture lors de ses déplacements. « Je sais qu’en fin de compte, ça me fait du bien », précise-t-elle.

Geneviève Brouillette est aussi une fervente du ski alpin, un sport qu’elle ne peut toutefois pratiquer cet hiver, afin d’éviter qu’elle se blesse en vue de ses tournages.

As-tu un objectif d’entraînement ?

Photo courtoisie

Bien qu’elle n’ait aucun objectif d’entraînement, Geneviève Brouillette se fixe « de grands objectifs » pour l’été prochain, alors qu’elle est « tombée en amour » avec le vélo l’été dernier.

« J’ai été profondément heureuse quand je faisais ça [du vélo]. Je veux en faire le plus possible dès que ce sera possible », indique celle qui incarne le personnage de Gabrielle Simard dans l’émission quotidienne.

Comment restes-tu motivée à l’entraînement ?

Pour rester motiver et respecter ses engagements, l’actrice n’a qu’un truc, être accompagnée. « Si je sais que j’ai un rendez-vous, que quelqu’un m’attend, que ce soit un ami ou un entraîneur, j’y serai ! » lance-t-elle en riant, alors qu’elle s’est longtemps mise en forme avec un entraîneur personnel, sur Facetime.

« J’avais des rendez-vous, je n’avais pas d’excuses et je pouvais le faire, peu importe où j’étais », affirme la femme dans la quarantaine, qui aimerait se remettre à l’entraînement à distance, éventuellement.

Quels sont tes trucs pour bien t’alimenter ?

Photo Adobe Stock

Depuis quelque temps, l’actrice porte une attention particulière à son alimentation et s’est tournée vers les légumineuses pour remplacer la viande. Elle choisit également davantage de légumes pour garnir son assiette. « J’aime beaucoup cuisiner, donc j’essaie de trouver des recettes tripantes qui me motivent », affirme-t-elle.

Sur le pouce, elle concocte régulièrement des salades pour la soutenir lors de ses longues journées de tournage. Une de ses favorites ? Une salade de betteraves, garnie de fromage de chèvre, de chou kale, de verdure et de graines de citrouille.

Quel est ton endroit santé à Québec ?

Photo d'archives, Stevens Leblanc

Geneviève Brouillette visite régulièrement la ville de Québec, alors que son conjoint y est originaire. Elle en profite notamment pour se balader sur la promenade Samuel de Champlain, son endroit préféré à Québec. « Je trouve tellement Québec belle. C’est beaucoup plus beau que Montréal ! » lance-t-elle en riant.

Quelle est ton activité physique préférée ?

Photo Adobe Stock

Le vélo, sans aucune hésitation !