Laid, le Québec?

Lors d’un récent passage dans une ville historique et industrielle – et capitale régionale prospère – située à moins d’une centaine de kilomètres de Montréal, je n’ai pu m’empêcher de remarquer la rencontre du beau et du laid dans le centre-ville, l’horreur de certains quartiers résidentiels ainsi que la fatigue des édifices publics.

Cette ville historique au bord du fleuve a tout pour attirer les visiteurs. À condition de ne pas regarder de trop près, car les rénovations à la va-vite n’arrivent pas à masquer les ravages du temps.

J’aimerais pouvoir affirmer le contraire, mais le Québec, chers lecteurs, a besoin d’une cure de beauté.

Pas d’architectes

Depuis trop longtemps, nous rénovons ou construisons n’importe quoi, n’importe où, n’importe comment sans faire appel à un architecte, trop cher, trop compliqué. En l’absence de loi, nous confions la conception de nos foyers à des entrepreneurs en construction.

Les limites de cette approche sautent aux yeux quand des amis européens nous visitent. Qu’avons-nous à leur montrer qui puisse rivaliser avec les anciens villages coquets de France, d’Angleterre ou d’Espagne ? Et pourtant, nous sommes ici depuis 411 ans !

Ce n’est pas avec des revêtements en vinyle, en aluminium ou en fibrociment, des rampes d’escalier en PVC et des balcons en fibre de verre que nous allons léguer à nos descendants un patrimoine bâti qui témoigne de l’importance historique de notre présence en Amérique, au lieu de ressembler à une circulaire de Réno-Dépôt.

Qui installe encore des rampes en fer forgé autour de son balcon de nos jours, matériau pourtant emblématique du 19e siècle ? Qui recouvre les murs avec de la brique ou même de la pierre ? Le toit avec de l’ardoise ? Nous semblons avoir oublié que les plus belles fenêtres sont en bois, pas en polychlorure de vinyle ou en PVC.

L’ignorance et la cupidité y sont pour beaucoup dans cette débandade esthétique. Au lieu de bichonner nos vieilles pierres, nous les démolissons pour construire à leur place et à bas prix des condos sans âme qui seront démodés d’ici dix ans, mais qui sont payants maintenant.

Une amie, fière Québécoise, avec qui j’ai eu cette discussion m’a rappelé que les Québécois étaient autrefois de pauvres exploités qu’on ne peut blâmer pour la déchéance du territoire. Les Anglais, plus riches, ont pu préserver leur patrimoine bâti. Pensons aux villages des Cantons-de-l’Est.

Peu pour plus

Pendant combien de temps allons-nous nous replier sur l’excuse de l’argent ? Entretenir nos biens est une nécessité économique. Pourquoi ne pas le faire avec soin ? Et si l’argent manque, donner une couche de peinture, laver les vitres, tondre le gazon, planter quelques fleurs fait toute la différence.

Sur un territoire aussi vaste que le nôtre, tout ne peut pas être beau partout, et le manque de moyens et de vision de l’État bloque la protection du patrimoine. Sans compter l’ineptie des différents paliers de gouvernement responsables de protéger les édifices à valeur patrimoniale, comme en témoigne la démolition intempestive de la maison Boileau à Chambly en novembre.

Il est temps de s’ouvrir les yeux.