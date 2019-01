Le conte de fées de King Princess

Après avoir séduit (musicalement) Mark Ronson, puis Harry Styles, King Princess jette son dévolu sur Montréal. La chanteuse aura sa « première date » avec la métropole cette semaine lors de son concert prévu au Théâtre Corona lundi soir. Elle a bien l’intention de faire bonne impression.

L’histoire de King Princess tient presque du conte de fées. À pareille date l’an dernier, la chanteuse, de son vrai nom Mikaela Straus, n’était connue que d’une poignée de gens. Aujourd’hui, sous son sobriquet, elle est devenue la première artiste à signer avec Zelig Records, l’étiquette du célèbre DJ et producteur britannique Mark Ronson.

Ah, et 1950, le premier extrait de son EP Make My Bed, cumule déjà plus de 186 millions d’écoutes sur Spotify. Bref, l’anonymat est chose du passé pour King Princess.

« C’est fou, complètement fou », souffle la jeune chanteuse au bout du fil.

Il faut dire qu’elle a eu un coup de main inespéré de la part de Harry Styles. En tweetant quelques paroles de la chanson 1950 à ses 33 millions d’abonnés, l’ancien membre de One Direction a placé King Princess sous les projecteurs du monde entier, et ce, du jour au lendemain.

« C’est un peu sorti de nulle part. Je n’avais jamais parlé à Harry Styles, et je n’étais même pas au courant qu’il connaissait ma musique. Il a toujours soutenu la cause LGBT, alors son tweet a allumé un brasier dans le cœur des jeunes queer », avance la chanteuse, elle-même ouvertement homosexuelle.

Un premier album cette année

La suite ? King Princess y travaille ardemment. Le plus clair de son temps est présentement consacré à l’écriture de son tout premier album, attendu plus tard cette année. Et elle entend bien profiter de son spectacle, prévu lundi soir à Montréal, afin de tester de nouvelles pièces. En fait, la chanteuse s’est lancé comme défi de présenter un concert entièrement composé de chansons originales.

« J’ai plusieurs chansons prêtes en prévision de mon premier disque. Alors je ne vois pas pourquoi j’offrirais des reprises de chansons d’autres artistes quand j’ai cette occasion en or de montrer ce dont je suis capable », souligne-t-elle.

►King Princess sera en spectacle au Théâtre Corona de Montréal lundi soir.