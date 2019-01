Le projet bâtard des Beatles

Deux mois après avoir lancé le mythique album blanc, les Beatles effectuaient un rare faux pas avec Yellow Submarine. Un disque que Gilles Valiquette, spécialiste et amateur du quatuor britannique, qualifie de projet « bâtard ».

La trame sonore du film d’animation, qui fête ses 50 ans, est le disque des Beatles qui a eu le moins de rééditions au Canada.

« Ce qui démontre le manque d’intérêt envers Yellow Submarine. La majorité des amateurs des Beatles n’ont pas acheté ce disque à l’époque », a indiqué Gilles Valiquette, lors d’un entretien.

Un disque sur lequel on retrouve quatre nouvelles chansons, deux qui avaient été lancées quelques années plus tôt et sept pièces instrumentales composées par le réalisateur George Martin.

Lancé le 13 janvier 1969, le dixième album studio des Beatles contient les titres Yellow Submarine et All You Need is Love, qui existaient déjà, les nouvelles chansons Only a Northern Song, All Together Now, It’s All Too much et Hey Bulldog et sept pièces instrumentales composées par le réalisateur George Martin.

Photo courtoisie

Pression exercée

Yellow Submarine est le dernier jalon d’un contrat de trois films avec la société United Artists.

Après A Hard Day’s Night et Help!, les membres des Beatles avaient peu d’intérêt pour un autre film.

« Ce projet est arrivé en 1966, à un moment où les Beatles avaient décidé de ne plus faire de tournée et où le groupe était sur le point d’imploser. Ils ont pris des vacances et profité un peu de leur argent, dont ils commençaient à voir la couleur. Ils avaient la tête ailleurs et ils ont refusé les différents scénarios proposés », a relaté Gilles Valiquette.

United Artists, qui mettait de plus en plus de pression, a eu l’idée de suggérer que la compagnie King Features Syndicate, qui avait fait une série de dessins animés sur les Beatles, réalise ce troisième film.

King Features Syndicate souhaitait aussi faire un film en dessins animés avec les Beatles.

« Les Beatles haïssaient cette émission et ils n’ont jamais vraiment montré d’intérêt pour ce projet. La pression exercée par United Artists a amené la réalisation du film d’animation Yellow Submarine, qui a été lancé, à Londres, en juillet 1968 », a indiqué l’auteur, compositeur et interprète.

King Features Syndicate a exigé une courte présence des Beatles dans le film et l’écriture de quatre nouvelles chansons.

Les titres sélectionnés proviennent des séances d’enregistrement des albums Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band et Magical Mystery Tour.

« Ce sont des pièces qui n’avaient pas été retenues pour ces disques, parce qu’elles n’étaient pas assez bonnes, et que les Beatles gardaient en réserve pour le film », a fait remarquer Gilles Valiquette.

Des regrets

Lorsque les membres des Beatles ont vu le film Yellow Submarine, ils ont été agréablement surpris et ils ont regretté de ne pas avoir été plus actifs dans le processus de création.

« Ils regrettaient aussi de ne pas avoir fait les propres voix de leurs personnages que l’on retrouve dans le film », a mentionné Gilles Valiquette.

George Harrison, John Lennon, Paul McCartney et Ringo Starr voulaient faire un maxi-45 tours avec les six chansons de ce projet, mais ce produit se vendait moins. Ce qui explique la présence des pièces instrumentales de George Martin sur la face B de cet album.

La compagnie de disques s’attendait à vendre beaucoup d’exemplaires de Yellow Submarine. Ce qui n’a pas été le cas.

« Les collectionneurs ont de la difficulté à trouver un vinyle parfait de cet album. La grande majorité a un trou percé dans la pochette et a été vendue au rabais », explique Gilles Valiquette.

Cette pratique était utilisée sur les albums qui n’avaient pas été vendus à une date donnée et qui devaient être vendus en réduction.

Huit mois plus tard, les Beatles allaient retrouver le droit chemin avec Abbey Road, considéré comme un des chefs-d’œuvre de la formation britannique.