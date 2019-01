L’entrevue de Caroline Néron à «Tout le monde en parle» fait réagir

La femme d’affaires Caroline Néron était sur le plateau de Guy A. Lepage, dimanche, pour traiter de ses déboires financiers et son entrevue a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux.

L’ancienne dragonne a entre autres reproché aux médias et aux journalistes de s’acharner sur son cas et a tenu à répondre aux critiques, en plus de régler quelques comptes avec certaines personnalités.

Voici d’abord quelques citations à retenir de son entrevue:

1. «Mon entreprise a eu une expansion très rapide. Il faut l’avouer, au début, j’ai engagé plein de mes amies. J’en ai une qui s’est retrouvée en comptabilité, ce n’était pas sa grande force. Oui, il y a eu des erreurs [...] C’est allé trop vite pour certaines personnes.»

2. Commentant un article paru dans La Presse: «Ces deux journalistes-là, c’est de l’acharnement. Je ne sais pas quels liens elles ont avec mon entreprise, c’est tu une fille qui a été remerciée [cette journaliste-là]? Là, elles font mal à moi, à ma famille, à mes employés... Il faut qu’ils arrêtent à moment donné parce que l’entreprise va bien.»

3. «Ce n’était pas appuyé sur des faits. Quand ils disent que je n’ai pas payé mes employés... Il n’y a jamais une paie qui a sauté chez nous. Il y a juste les «vacances courues». C’est tout.»

4. «J’ai des employés qui ont peur, ma famille a peur. Ma mère est rentrée de Floride parce qu’elle ne pouvait plus en prendre.»

5. Revenant sur sa participation aux Dragons: «Je ne me sentais pas imposteur, au contraire. J’étais la mieux placée pour leur donner des commentaires. Je ne leur ai jamais parlé de finances. Je leur ai parlé de marketing et de produits, mes forces.»

6. Commentant la sortie de François Lambert à son sujet: «Pourtant, François m’avait bien aimée sur le show. Il a essayé de revenir sur l’émission et il a été refusé... je pense que ça l’a fâché. Donnez-lui donc un show de télévision, c’est ça qu’il veut.»

7. À propos de sa récente séparation: «Oui, Réal m’a aidée. On était un couple, on était marié. Ça faisait 7 ans et demi qu’on était ensemble, je trouve ça triste tout ce qui nous arrive. Et à sa famille, et à la mienne. Je pense que n’importe quel couple se serait aidé.»

8. «Je ne veux pas me dire victime. À chacun ses embûches. [...] Mes employés ne sont pas des victimes. Ils le sont par la bande... moi je suis capable d’en prendre, mais mon monde...»

10. «Il y a de l’espoir. Ç’a été la pire année de ma vie, mais je sais que dans deux ou trois ans, j’aurai appris énormément.»

Si plusieurs téléspectateurs affirment avoir beaucoup de respect pour Caroline Néron et espèrent voir son entreprise se relever rapidement, d’autres n’ont pas du tout apprécié le ton et l’attitude de la femme d’affaires en entrevue.

