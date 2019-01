L’équipe d’Antoine s’agrandit

Les joueurs du tout premier programme de hockey adapté pour jeunes avec une déficience intellectuelle de Québec ont maintenant suffisamment de coéquipiers pour former une équipe, ce qui ouvre la porte à leur présence dans de vrais matchs.

Alors que Gaston Jenniss et les gens de l’organisme Adaptavie peinaient depuis un an à rejoindre les jeunes vivant avec une déficience légère pour les initier au hockey, voilà qu’ils sont frappés par un tourbillon depuis la publication de leur histoire par Le Journal.

Photo courtoisie

« On avait six nouveaux joueurs le dimanche suivant et il y en a encore deux autres qui vont s’ajouter », explique Mario Légaré, directeur général d’Adaptavie. Avant le témoignage de Gaston Jenniss et de son fils Antoine, atteint d’acidémie méthylmalonique, seulement six jeunes faisaient partie de l’équipe.

Photo courtoisie

Offres de partout

Touché de voir que son initiative a rejoint autant de gens, M. Jenniss peine toujours à répondre aux offres qui lui viennent à gauche et à droite, élargissant les possibilités de ses jeunes.

Photo Didier Debusschère

« On peut commencer à faire des petits matchs entre eux autres et on voudrait les inscrire un moment donné dans des tournois », se réjouit le père de famille, qui a mis sur pied l’équipe pour permettre à son fils de réaliser son rêve.

Les organisateurs souhaitent aussi que leurs jeunes sportifs soient reconnus au même titre que ceux d’autres associations, comme le hockey mineur ou le patinage artistique, eux qui doivent actuellement se contenter de 40 minutes de glace tôt le dimanche.

« On a toujours les heures les moins intéressantes pour nos jeunes en situation de handicap. On souhaite qu’avec un bassin grandissant on obtienne le même statut que les autres », espère Mario Légaré, appuyé par Gaston Jenniss. « On veut intégrer le hockey mineur au projet. »

De la grande visite

D’ici à ces autres développements, les jeunes hockeyeurs ont déjà reçu un beau cadeau en la visite de trois joueurs des Chevaliers de Lévis, formation de la ligue Midget AAA. Cette équipe a marqué l’histoire du hockey québécois cette saison en remportant 34 victoires consécutives avant d’être battue vendredi.

Photo courtoisie

C’est à l’initiative du capitaine Nicolas Daigle, qui a lui-même un jeune frère vivant avec un handicap, et de son père que s’est déroulée la visite.

« Ma blonde et moi on a eu les yeux pleins d’eau en lisant l’article, en voyant ce que ce monsieur-là faisait pour les jeunes. C’est venu nous chercher et Nicolas a tout de suite proposé d’aller pratiquer avec eux », explique Martin Daigle, le père de l’athlète.

Les jeunes du hockey adapté ont donc pu patiner avec le capitaine des Chevaliers et ses coéquipiers Alex Falardeau et Thomas Couture.