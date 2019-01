Leylah Fernandez progresse à Melbourne

La Québécoise Leylah Fernandez a atteint le troisième tour des Internationaux juniors d’Australie en disposant de la Japonaise Moyuka Uchijima en deux manches de 6-4 et 7-6 (5), lundi, à Melbourne.

Quatrième favorite de l’épreuve féminine en simple, la joueuse de 16 ans originaire de Montréal a eu besoin de 1 h 22 min pour venir à bout de son adversaire.

Uchijima a réussi 13 coups gagnants contre 10 pour Fernandez. La Québécoise a toutefois commis trois fautes directes de moins que son opposante qui en a enregistré 21.

La Japonaise a également été plus solide au service, réussissant 72 % de ses premières balles. Fernandez a mis en jeu 65 % de ses premiers services et 29 % de ses deuxièmes. Les deux joueuses ont commis deux doubles fautes et ont brisé leur rivale à quatre reprises.

À terme, la Canadienne, qui occupe le 12e rang mondial chez les juniors, s’est montrée plus opportuniste en remportant les points importants. D’ailleurs, au cumulatif, elle a gagné 45 points contre 41 contre Uchijima.

À son prochain match, Fernandez affrontera l’Italienne Lisa Pigato, qui est issue des qualifications.